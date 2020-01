Australiano, Russell Crowe vence Globo de Ouro e manda mensagem contra mudanças climáticas

O ator australiano Russell Crowe não estava presente na cerimônia do Globo de Ouro neste domingo, 5, porque está na Austrália cuidando da família em meio aos incêndios que atingem o país nos últimos dias.

Ele mandou uma mensagem, lida no ar por Jennifer Aniston: "Não se enganem. A tragédia acontecendo na Austrália é baseada nas mudanças climáticas. Precisamos agir com base na ciência, mover nossa força de trabalho global para energia renovável e respeitar nosso planeta pelo lugar incrível que ele é".

Crowe venceu o prêmio de melhor ator em minissérie por seu trabalho em The Loudest Voice. A série conta a história de Roger Ailes, executivo da Fox News. Ela é baseada no livro de 2014, The Loudest Voice in the Room, de Gabriel Sherman, e estreou em 30 de junho de 2019 no Showtime.