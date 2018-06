Atriz Eloísa Mafalda morre aos 93 anos

A atriz Eloísa Mafalda morreu aos 93 anos em Petrópolis, região serrana do Rio, na noite desta quarta-feira, 16. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Ainda não se sabe a causa da morte, mas ela sofria nos últimos anos de doença de Alzheimer e de problemas respiratórios. O velório da atriz está sendo realizado desde 21h45 de quinta no Teatro Polytheama, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O enterro está previsto para 11 horas de sexta, 18, no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, na mesma cidade

Nascida em 1924, Mafalda começou sua carreira no rádio e fez sua estreia na TV Paulista, depois adquirida pela Globo. Na emissora, fez papéis marcantes da dramaturgia nacional, como interpretar a Dona Nenê na primeira versão de A Grande Família e Dona Pombinha Abelha de Roque Santeiro.

Foram pelo menos outros 40 trabalhos na Rede Globo, como nas novelas Mulheres de Areia, Gabriela e Paraíso, e também obras no cinema e no teatro.

Sua última participação na TV foi na novela O Beijo do Vampiro, de 2002.

O neto da atriz, Marcello Berro, postou uma homenagem nas redes sociais.