Atriz Elizangela, que não tomou vacina, é internada em estado grave com sequelas da covid

A atriz Elizangela precisou ser internada em estado grave na quinta, 20, em um hospital na cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Segundo a prefeitura local, artista precisou de atendimento de urgência pois seu estado respiratório era grave devido a sequelas da covid.

Aos 67 anos, Elizangela, segundo a assessoria do hospital, é "bem rebelde" e se posicionou contra a vacinação da covid e, por isso mesmo, não tomou as doses do imunizante. Internada no CTI do Hospital Municipal José Rabello de Mello, a atriz passou por exames que não detectaram mais o vírus da doença em seu corpo.

Anteriormente, a atriz já havia passado pelo hospital, onde recebeu atendimento, foi medicada e liberada. No entanto, nesta quinta, seu estado se complicou e ela precisou voltar ao local, onde foi internada, e estabilizada.