Atriz de 'The Americans' sofre acidente e filha de 4 anos morre no local

A atriz Ruthie Ann Miles foi hospitalizada na segunda-feira, 5, depois de ser atropelada por um carro em Nova York, num acidente que matou sua filha de 4 anos e outra criança, de acordo com a imprensa local.

Miles venceu um Tony com a peça da Broadway The King and I., e também era conhecida por seu papel na série The Americans.

A atriz está grávida e seu estado atual é estável.

O acidente aconteceu quando uma motorista passou pelo sinal vermelho em um cruzamento no Brooklyn. Cinco pessoas foram atingidas, incluindo as duas crianças que morreram, a atriz e outros dois adultos.

Ao jornal The Daily News, a motorista disse ter sofrido uma convulsão e que não se lembra do episódio.