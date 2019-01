Atriz de 'Orange is the New Black' estrela série de Amy Poehler para a Netflix

A atriz Natasha Lyonne, uma das estrelas da série Orange is the New Black, é a protagonista de uma nova série da Netflix, Boneca Russa, criada por ela própria, em parceria com a comediante Amy Poehler e com Leslye Headland.

O primeiro trailer da série foi revelado nesta quarta-feira, 9, e revela o tema central: a personagem de Natasha, Nadia, morre e se vê de volta à vida, horas antes do acontecimento fatal, numa festa. Ela faz de tudo para evitar a morte, mas acaba sofrendo um acidente, morre e acorda novamente no mesmo lugar. A personagem, então, se vê num ciclo sem fim.

Além de ter sido criada apenas por mulheres, Boneca Russa teve um time de roteiristas e diretoras completamente feminino.

Dascha Polanco, também de Orange is the New Black, está no elenco da série, assim como Chloë Sevigny, Greta Lee e Elizabeth Ashley.

A estreia da primeira temporada de Boneca Russa está marcada para 1º de fevereiro na Netflix.