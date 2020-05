Atriz Daisy Lúcidi é internada com coronavírus no Rio

Aos 90 anos, a atriz Daisy Lúcidi foi internada em um hospital do Rio de Janeiro com coronavírus. Ela está na CTI do Hospital São Lucas, em estado grave, porém estável, e respira com a ajuda de aparelhos. A informação foi divulgada pelo neto da atriz, Cau Mendes.

“Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lucidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid 19. No momento ela se encontra em estado grave mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!”

Daisy Lúcidi atuou em novelas como Babilônia, Passione e Paraíso Tropical, todas exibidas pela Rede Globo.