Atores de 'Stranger Things' surpreendem fãs em museu de cera

O elenco principal de Stranger Things protagonizou uma pegadinha no famoso museu de cera Madame Tussauds. Vestidos como os personagens da série, os atores fingiram ser bonecos de cera e assustaram fãs que faziam fotos no local. A brincadeira foi transmitida no programa estadunidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

LEIA TAMBÉM > Confira filmes e séries que estreiam em julho na Netflix e em outras plataformas

Participaram da pegadinha os atores Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Justin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) e Sadie Sink (Max). Jimmy Fallon, por sua vez, se fantasiou de Barb, personagem da primeira temporada.

Os fãs foram atraídos para o local acreditando que veriam uma exposição exclusiva da série. Confira o resultado:

A terceira temporada da série estreia no dia 4 de julho. Confira o trailer: