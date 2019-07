Atores de 'Stranger Things' falam sobre crescimento na câmera e fora dela

Dave Itzkoff, The New York Times

Deve ser estranho viver em uma cidade do Meio-Oeste que abriga abomináveis conspirações, experimentos secretos e um portal para uma dimensão alternativa povoada por monstros grotescos. Mas tornar-se adulto é ainda mais estranho.

Após uma ausência de quase dois anos, Stranger Things retorna em 4 de julho para sua terceira temporada na Netflix, e muita coisa mudou nesse período. Ainda é a década de 1980, a era de New Coke, Jazzercise e Dia dos Mortos de George A. Romero. Mas enquanto conversamos com as crianças que acompanhamos em suas aventuras - Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e a médium Eleven (Millie Bobby Brown) - descobrimos que eles não são mais crianças.

A terceira temporada os encontra no verão entre o ensino fundamental e os anos do secundário, e eles são inconfundivelmente adolescentes agora, fervilhando com as paixões e sentimentos confusos que chegam com essa fase da vida. Seu crescimento está refletido nos marcos da década de 1980 que essa série é famosa por se ancorar, como a inocência de E.T.: O Extra-Terrestre e Os Goonies que dão lugar a pontos de referência destinados a públicos mais adultos, como Picardias Estudantis. (Apropriadamente, partes desta temporada acontecem no novo shopping center de Hawkins).

Enquanto os amigos de Stranger Things mais uma vez enfrentam monstros horrendos nas variedades humanas e não-humanas, eles também estão encontrando seus primeiros amores, sofrendo seus primeiros rompimentos e descobrindo que não é tão fácil como era antes, manter sua gangue unida.

Os atores que interpretam esses personagens também cresceram: alguns tinham apenas 9 e 10 anos quando fizeram o teste para os Irmãos Duffer, que criaram Stranger Things, e agora eles têm entre 14 e 17 anos. são estáveis e precoces, cada vez mais visíveis a partir de seu trabalho na série e em outros projetos. E eles estão extremamente conscientes de que levam vidas que são muito diferentes das de um adolescente típico, mesmo quando se esforçam para permanecer humildes e normais.

Em entrevistas individuais, os jovens atores de Stranger Things falaram sobre o crescimento, na câmera e fora dela, de seu gosto pela cultura pop às vezes inexplicável dos anos 1980 e o que eles aprenderam sobre si mesmos. Estes são excertos editados dessas conversas.

Quais são os seus personagens na terceira temporada?

Millie Bobby Brown: Eu não acho que El sabe como usar seus poderes corretamente. Isso é o que ela aprenderá nesta temporada. Obviamente, isso a levou a um estilo de vida diferente e ela tem muito estresse pós-traumático (PTST). Mas ela está tentando voltar ao normal. Assim como qualquer outro adolescente, El está aprendendo a não ser o que as pessoas dizem para ela ser e ser ela mesma. Eu me relaciono muito com isso.

Caleb McLaughlin: É tão diferente das duas últimas temporadas. É gostoso. Há uma amizade entre Mike e Lucas nesta temporada. Achamos que sabemos muito sobre a vida e achamos que somos todos crescidos, mas na verdade não somos. Estou tentando ensinar Mike a viver a vida. Eu sou como o mestre e ele é o gafanhoto.

Finn Wolfhard: Mike acha que ele é um homem. Ele tem um pouco de complexo de Deus no começo. É adolescente e tem uma namorada. Ele se sente intocável, ele se sente imortal, como qualquer adolescente que acabou de fazer 13 anos. Você é como: “Seja o que for, eu não me importo”.

Noah Schnapp: Na primeira temporada, Will é mais tímido e reservado, e na segunda temporada, depois que o monstro o ataca e assume seu corpo, Will ganha mais coragem e se torna mais corajoso. Ao longo da terceira temporada, você vê como o monstro ainda permanece dentro dele e como ele lida com isso. Porque ele não está totalmente melhor.

Gaten Matarazzo: Parece que as apostas pelas as histórias de Dustin estão subindo cada vez mais. Ele sempre teve suas histórias secundárias, mas este ano ele tem um shopping center inteiro para enfrentar.

O novo shopping é um cenário de destaque, o que faz sentido, já que seus personagens agora são adolescentes. Um dos grandes temas desta temporada é como o núcleo de amigos não só está crescendo e mudando, mas também se desgastando e sendo puxado em direções diferentes. Isso pareceu autêntico para você?

McLaughlin: Coisas acontecem. Amigos se separam. Quando eu saí da escola, eu checava um amigo e ficava tipo, sim, eu não falo mais com essa pessoa. Foi só por não ir mais à escola. Mas eu realmente não falo muito com eles.

Matarazzo: Obviamente, é triste. Eu sempre penso sobre uma coisa que meu professor de história me disse este ano. Ele estava lá, sentado em sua mesa, tomando café, falando sobre como essa geração é uma droga, como sempre faz. E ele nem é tão velho assim, ele tem uns 40 anos. (Risos) E no meio de sua palestra, ele diz: “Eu estava pensando no início desta semana, que houve uma época em que eu saia com meus amigos, todos nós juntos - e então isso nunca aconteceu novamente. Algo acontece ou algo muda, e então isso nunca acontece de novo.” E é assim que as amizades funcionam, especialmente quando você é criança.

Sadie Sink: Max faz amizade com El nesta temporada. Eu e a Millie, nos fins de semana, dormíamos uma na casa da outra e coisas do tipo - acho que é por isso que o nosso relacionamento na tela pareceu muito genuíno, por causa do quão próximas Millie e eu somos. Sendo as duas garotas no set, nós tínhamos esse vínculo automático. Poderia ter sido uma situação muito ruim ou algo assim, poderia ter havido inveja – “Oh, há uma nova garota”. Mas não foi assim, porque eu e Millie simplesmente nos damos bem.

A presença do sobrenatural ainda é uma parte importante a série. É complicado fingir o uso de poderes psíquicos ou reagir a monstros que não estão realmente lá?

Schnapp: Uma grande parte de Stranger Things é precisar ter condições de, na sua mente, transformar uma pequena bola de tênis em um enorme monstro. Na segunda temporada, houve uma cena em que eu estava gritando com o monstro e eu estava gritando para o nada. Era apenas o céu. Então eu realmente tenho uma grande imaginação, certo? Em outra cena, tive que desmaiar e ter uma convulsão. Eu nunca tive uma; nunca vi ninguém tendo uma. Então eu pesquisei na internet. Eu olhei para vídeos disso. Winona (Ryder) também me ajudou - ela me orientou sobre uma das cenas.

Brown: Eu canalizo energia. Eu canalizo muitas das minhas memórias. Especialmente quando estou com raiva - torna-se muito rude e emocional e real e genuíno. Você pensaria que todo esse choro faria você se sentir melhor, mas não, na verdade, você sente o contrário. Normalmente, quando faço essas cenas, vou para casa. Eu tomo banho, ouço música triste e choro sozinha. Dura menos de cinco minutos, mas é algo que é preciso fazer para seguir em frente. E então eu fico bem o resto do dia.

O que você sabia sobre a cultura dos anos 1980 antes de Stranger Things?

Wolfhard: Eu já tinha visto todos os clássicos. Eu vi todos os filmes de John Hughes. Todas as coisas do Spielberg. Um bocado de filmes de horror dos anos 1980, como A Morte do Demônio. Foi legal quando os Duffers selecionaram uma lista de filmes para assistir. Gaten e eu estávamos tipo, oh, nós já vimos isso. E eles acharam bom, tudo bem.

Matarazzo: Meus pais estavam tão interessados em garantir que eu conhecesse tudo isso. Eu lembro que meu pai me mostrou uma vez um disco do Duran Duran, e eu fiquei obcecado com isso. Meu irmão também, mas a fixação dele era com a música Girls on Film, e ele a tocou cerca de 14 milhões de vezes em um dia. Isso me deixou louco. Mas agora eu tenho uma conexão com esse álbum e aquela época.

Sink: Minha mãe sempre interpreta Madonna no carro, então eu estava meio familiarizada com o que ela estava fazendo nos anos 1980. Eu sou uma grande fã de De Volta para o Futuro. Eu o revi recentemente, e vejo muitas semelhanças entre Max e Marty. Eles têm o mesmo skate, a mesma mochila.

Existe algo dos anos 1980 que você não tinha encontrado até trabalhar em Stranger Things?

Sink: Definitivamente, os videogames. Eu conhecia o Pac-Man, mas só. Na segunda temporada, tivemos um equipamento de arcade e todos os jogos estavam funcionando, então entre os takes você poderia ir até lá e jogar o que quisesse. Eu nunca joguei Dig Dug, porque a máquina que eles tinham não funcionou. (O programa apresentou Max na segunda temporada como uma às do Dig Dug.) Na noite anterior a essa cena, eu estava olhando como jogar o Dig Dug, certificando-me de que eu estava preparada. E então eu fui ao set e eles estavam tipo, OK, não está funcionando, então você vai apertar esse botão como se estivesse tocando. Eu estava tão pronta.

Schnapp: Meus pais sempre me falaram sobre fitas VHS. E o walkman, que todo mundo tinha. Eu nunca tinha visto um até chegar em Stranger Things.

Existe algo de 2019 que você acha que ainda vai durar por mais 30 anos?

Sink: Acabei de ver Fora de Série e senti que isso realmente capturou o que é ser um colegial agora. Esse é definitivamente um filme que vamos analisar, que captura o espírito de 2019.

McLaughlin: Beyoncé. Bruno Mars. Jay-Z. Migos.

Wolfhard: Se você não perceber que existem grandes bandas de rock por aí, você deve procurar por elas. Pup, que é a mais incrível, está mantendo o rock'n'roll e o punk vivos. Uma banda chamada Whitney. E meu amigo Snail Mail. Todos esses são tão importantes.

Schnapp: Eu sempre me pergunto se os iPhones da Apple e todos esses eletrônicos que usamos hoje ainda serão importantes em 10, 20 anos. É bom estar no set, porque isso ensina você, oh, você não precisa do seu telefone o tempo todo. As pessoas viviam assim.

Como você se viu mudando desde que começou a trabalhar em Stranger Things?

Sink: Eu definitivamente cresci, mas eu sou a mesma Sadie agora que eu seria, mesmo que eu não estivesse em Stranger Things. Eu sempre fui relaxada, segui a corrente. Há essa coisa toda sobre como os atores infantis que acabam sendo loucos, mas não acho que seja o caso de nenhum de nós. Somos todos apenas bons garotos, especialmente quando você se cerca de pessoas que dão apoio e amor.

McLaughlin: Eu tenho ouvidos abertos e tenho uma personalidade que ouve as outras pessoas. Eu realmente não tenho um jeito turrão sobre mim mesmo. Eu pensei que sabia o suficiente, mas à medida que envelheço, percebo que não sei muito.

Matarazzo: Acabei de me tornar mais sarcástico! Fora isso, eu realmente não mudei muito. Eu olho para as filmagens antigas de mim e meu senso de humor de então, e eu sou tipo, ugh, essas são as pessoas com as quais eu me divirto agora. A razão pela qual sou sarcástico é essa profunda insegurança que eu desconhecia totalmente. (Risos) Isso é tudo humor, porém.

Brown: Aprendi a gostar de coisas novas e diferentes. Obviamente, meu estilo de vida mudou bem drasticamente. Tomando mais precauções de segurança e cuidando de minha privacidade, sendo mais cuidadosa. Mas eu, meu amor e paixão por atuar, nada disso mudou.

Mas tem sido estranho crescer diante de milhões de espectadores?

Brown: As pessoas acham que não tivemos uma infância. Se você tem uma filha, tudo o que sua filha passou ou vai passar é exatamente o que eu passei. Você ainda chora. Você ainda se emociona com coisas ao acaso. É como qualquer outra garota: "Deixe-me ser uma criança e deixe-me fazer coisas".

Matarazzo: Haverá muitas cenas filmadas comigo do passado e isso nunca vai me deixar em paz. Quando eu tiver uns 30 anos, tudo que eu tenho que fazer é digitar “Gaten Matarazzo quando criança”, e então um monte de coisas vai aparecer, e eu vou dizer “Oh, não".

Schnapp: Eu sou o mais novo no set, e nunca me senti como, oh, eles são muito mais velhos que eu. Mas é uma loucura agora - veja, Caleb tem barba. Todo mundo está mais alto. Nós crescemos muito. Mas é bom poder olhar para a primeira temporada e ver, tipo, uau, é assim que nossas vozes soavam. Nós teremos isso para sempre.