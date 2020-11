Ator Tom Veiga, o Louro José, do programa Mais Você, morre no Rio

O ator Tom Veiga, o intérprete do papagaio Louro José, do programa Mais Você, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, 1º, segundo informou a TV Globo. "Estamos de coração partido. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", informou a emissora no Instagram.

Junto com a apresentadora Ana Maria Braga, o ator somou mais de 20 anos de trabalho no 'Mais Você'.

Em janeiro deste ano, o ator se casou com Cybelle Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. Na época, Ana Maria Braga não pode comparecer na cerimônica pois estava em fase de tratamento de um câncer.

No entanto, a união com Cybelle teve fim em outubro deste ano. Ele deixa uma filha do primeiro casamento com Alessandra Veiga.