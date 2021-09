Ator Sérgio Mamberti é internado com infecção nos pulmões

O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, foi intubado no sábado, 28, em um hospital de São Paulo. Ele está internado por conta de uma infecção nos pulmões.

A informação foi publicada no jornal O Globo, ao qual Fabrício Mamberti, filho de Sérgio, afirma que esta é a terceira internação do ator este ano. As outras duas vezes foram por conta de uma disfunção renal e de uma pneumonia.

Mamberti viveu personagens marcantes, como o doutor Vitor no seriado Castelo Rá-Tim-Bum e o mordomo Eugênio na novela Vale Tudo, além de ter exercido cargos importantes no Ministério da Cultura e presidido a Funarte.

Este ano, o ator ganhou uma biografia, Sérgio Mamberti: Senhor do meu Tempo (Edições Sesc), escrita em parceria com o jornalista Dirceu Alves Jr.