Ator mexicano Diego Luna discute temas atuais em nova série da Amazon Prime Vídeo

O ator mexicano Diego Luna apresentou nesta quinta-feira, 2, o programa que irá comandar no serviço de streaming Amazon Prime Video, no qual conversará com personalidades de diversas áreas sobre temas de atualidade em torno de uma mesa que será servida por reconhecidos chefs de cozinha.

“Hoje finalmente apresentamos #PanYCirco. Uma mesa na qual, além de comer, nos sentaremos para debater, refletir e nos confrontar sobre esses temas que polarizam e incomodam. Sempre com o propósito de nos escutarmos”, disse Luna em sua conta no Instagram.

Composta por sete episódios, a série irá abordar temas como violência de gênero e feminicídio, mudanças climáticas, racismo e identidade, descriminalização do aborto, legalização das drogas, imigração e até a covid-19, em um episódio gravado remotamente durante o confinamento.

Entre os convidados estarão o ator Gael García Bernal, a ativista da Frente Indígena de Organizações Binacionais, Odília Romero, a secretária de Governo do México, Olga Sánchez Cordero, e o ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.

Outros convidados incluirão ganhadores do prêmio Nobel, profissionais da indústria do Cinema, da Música e da Literatura, cientistas, e até um astronauta.

A série semanal estreia exclusivamente na Amazon Prime Video no dia 7 de agosto de 2020 para assinantes de mais de 200 países.