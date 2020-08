Ator Gesio Amadeu morre aos 73 anos após contrair covid-19

O ator Gesio Amadeu morreu nesta quarta-feira, 5, aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos após ser internado em junho com a covid-19. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Ele tinha 73 anos.

Amadeu era ator de teatro e televisão, e ficou muito conhecido por seu trabalho em Chiquititas, no SBT, no Sítio do Pica Pau Amarelo na Globo, em filmes e em diversas novelas da própria Globo, da TV Bandeirantes e da TV Tupi. Mais recentemente, ele trabalhava na série infanto-juvenil Bugados, do canal Gloob.

Quem divulgou a informação foi seu filho, Mario, cineasta.

No fim de junho, Mario disse que o pai foi internado para realizar exames pois estava com a pressão alta. A suspeita é que ele contraiu a covid-19 no hospital.

"Meu pai está atualmente na UTI, recebendo o melhor tratamento possível, conforme a percepção da nossa família. [...] Seus pulmões foram comprometidos em mais de 50%, mas a boa notícia é que ele está respondendo bem ao tratamento", escreveu Mario Amadeu em seu Facebook no dia 24 de junho.

Segundo ele, seu pai começou a apresentar problemas de pressão alta no mês passado e foi a um hospital em 24 de maio para fazer exames, mas acabou ficando internado por 8 dias na UTI.

Gésio Amadeu teve alta e foi para um quarto, mas apresentou febre e aumentou as suspeitas de covid-19, porém, ainda não havia confirmação. Em 8 de junho, ele resolveu mudar de hospital: "À essa altura, o pulmão do meu pai já estava bem mais comprometido".

Mario, que acompanhou o pai ao longo da situação, também acabou contraindo a covid-19 e passou 14 dias fazendo quarentena em sua casa e se tratando, já estando recuperado.

Na mesma época, um texto viralizou pedindo doações de sangue para o ator, o que motivou uma nota da assessoria do hospital Sancta Maggiore: "Diferente do que foi divulgado, a Prevent Senior não solicitou doações de sangue para o paciente, embora incentive a prática".

Mario Amadeu, filho de Gésio, também falou sobre o tema na ocasião. "Há poucos dias meu pai precisou de uma transfusão de sangue. Nós, como família, pedimos para amigos mais chegados que fizessem doações pois os bancos de sangue necessitam de reposição e, num geral, nesa pandemia, os estoques estão mais baixos".

A carreira de Gesio Amadeu

Gesio Amadeu tem uma extensa carreira artística, no teatro e na TV. Na Tupi, onde ficou até o encerramento das atividades da emissora, fez novelas como Éramos Seis, O Direito de Nascer e Gaivotas. Ganhou enorme projeção com o personagem Chef Chico, na novela juvenil Chiquititas (1997), no SBT, e depois interpretou o Tio Barnabé no Sítio do Pica Pau Amarelo, já na Globo.

Na emissora, ele fez diversos trabalhos, como o personagem Alaor, na novela Flor do Caribe (2013), que voltará em breve à programação na TV aberta.

Em um encontro no programa da Multishow Vai, Fernandinha, a apresentadora Fernanda Souza reuniu quatro ex-chiquititas, que falaram com Amadeu por uma chamada de vídeo e se emocionaram. Veja: