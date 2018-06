Ator de 'O Outro Lado do Paraíso' morre no Rio aos 52 anos

Morreu nesta quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro, aos 52 anos, o ator Eduardo Carneiro. Ele interpretava um garimpeiro na novela O Outro Lado do Paraíso, trama das 21h, da TV Globo. A causa da morte não foi divulgada. O velório e o enterro do artista serão realizados em Fortaleza neste sábado, 9.

Em sua conta oficial no Instagram, o ator Juliano Cazarré, que interpreta Mariano na trama, postou uma foto e escreveu um texto em homenagem ao amigo. "Essa vida é mesmo um sopro. E a gente perde tanto tempo e energia reclamando e sofrendo por besteiras. Eu faço tanto isso, reclamo de barriga cheia e fico infeliz mesmo tendo apenas motivos para agradecer", escreveu Cazarré.

