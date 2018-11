Ator de 'Narcos' será protagonista de série ligada ao universo 'Star Wars'

LOS ANGELES — O ator chileno Pedro Pascal, de Narcos e Game of Thrones, será o protagonista de The Mandalorian, a primeira série que a Disney lançará em seu novo serviço de streaming.

As informações foram inicialmente divulgadas na terça-feira, 13, pela revista Variety. The Mandalorian será, além disso, a primeira série de live-action do universo criado por George Lucas e terá diretores famosos, como Dave Filoni (Star Wars: Rebels), Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Jurassic World) e Taika Waititi (Thor Ragnarok).

Jon Fravreau, diretor de Homem de Ferro, será roteirista e produtor-executivo da série, que contará a história de um guerreiro intepretado por Pascal, da raça mandaloriana, a mesma de Boba Fett.

A Disney não revelou detalhes sobre o roteiro da série, mas informou que a história passa após a queda do Império, narrada na primeira trilogia de filmes da saga, e antes do nascimento da Primeira Ordem, retrata nos dois últimos longas de Star Wars.

A empresa anunciou recentemente que o mexicano Diego Luna voltará a viver Cassian Andor, protagonista de Rogue One: Uma História Star Wars, em uma série que também será exibida por streaming.

As gravações devem começar no próximo ano, e a história focará na figura do rebelde antes dos eventos que ocorrem no filme.

A plataforma de streaming da Disney será lançada em 2019 nos Estados Unidos.