Ator de 'Chaves', Abraham Stavans morre aos 86 anos no México

O ator e diretor Abraham Stavans morreu aos 86 anos na terça-feira, 5, no México. Ele participou de vários episódios do seriado Chaves, gravados no fim da década de 1970.

Quem confirmou a notícia foi o filho do artista, Ilan Stavans, que postou um comunicado no Twitter na quarta, dia 6. "Meu amado pai, o ator Abraham Stavans, morreu ontem (5/3). Suas atuações apaixonadas e amor pela vida estarão para sempre em nossas memórias. Suas atuações apaixonadas e seu contagioso amor pela vida viverão para sempre na minha memória. Sou seu filho e seu aprendiz."

Ele também participou do seriado Chapolin e da novela Rebelde, quando interpretou o personagem Joel Huber. Em Chaves, o ator integrava o elenco de apoio e, como não tinha um papel fixo, pode ser visto caracterizado de diferentes maneiras, como cliente do restaurante de Dona Florinda e funcionário do parque de diversões.

Seu último trabalho foi em 2008, na novela mexicana Querida Inimiga.