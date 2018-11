Assita na TV

Filmes

Romance da Empregada

(Brasil, 1988.) Dir. de Bruno Barreto, com Betty Faria, Brandão Filho, Daniel Filho, Neusa Borges.

Bruno Barreto deve sua fama ao imenso sucesso de Dona Flor e Seus Maridos, a versão com Sônia Braga, mas até ele possui um carinho todo especial por Romance da Empregada, como seu filme talvez mais maduro como realização. Betty Faria faz a empregada, Fausta. Leva uma vida miserável, tendo de aguentar a patroa mandona e o marido bêbado, cada um mais abusivo que o outro. O apoio vem de uma instância que parece improvável – um velho que leva uma vida tão dura quanto a de Fausta, mas que não perdeu a capacidade de sonhar. Brandão Filho era um ator cômico. Só um olho acurado de diretoir para perceber, nele, a força e a sensibilidade para enriquecer esse personagem. Bruno já dirigira Betty em A Estrela Sobe e voltaria a dirigi-la em Tieta do Agreste. Essa foi sempre uma colaboração profícua para ambos. E ainda tem Daniel Filho, Eri Johnson, Marcos Palmeira, etc.

Canal Brasil, 19h25. Reprise, colorido, 90 min.

Barquero

Barquero. (Eua, 1970). Dir. de Gordon Douglas, com Lee Van Cleef, Warren Oates, Mariette Hartley, Marie Gomez.

O spaghetti western do grande Douglas .Lee Van Cleef é o barqueiro que se recusa a fazer a travessia do rio para o pistoleiro Warren Oates e seu bando. E começa a violência.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 115 min.

Memórias do Cárcere

(Brasil, 1984.) Dir. de Nelson Pereira dos Santos, com Carlos Vereza, Glória Pires, José Dumont, Nildo Parente.

Um dos grandes filmes de Nelson, baseado no livro com a experiência autobiográfica do escritor Graciliano Ramos quando esteve preso na Ilha Grande. Prêmio da crítica em Cannes.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 185 min.

Streaming

COMÉDIA

Adam Sandler 100% Fresh

O ator e comediante apresenta um show stand-up onde mistura canções inéditas e piadas bem características. Divertem fãs do humor de Sandler.

Netflix, 2018, 73 Min.

AÇÃO

A Noite nos Persegue

Após poupar a vida de uma garota durante um massacre, um assassino de elite se torna o alvo do ataque de criminosos. Filme enérgico.

Netflix, 2018, 121 min.

DRAMA

O Regresso

Um explorador é brutalmente atacado por um urso e deixado como morto pelos membros de sua equipe de caça. Rendeu o tão esperado Oscar para Leonardo di Caprio.

FOX Play, 2015, 156 min.

Matheus Mans

DVD

A APARIÇÃO

França, 2018. Dir. de Xavier Giannoli, com Vincen Lindon.

Jornalista de guerra, reconhecido por sua seriedade, atende a pedido do Vaticano para fazer investigação imparcial sobre suposta aparição da Virgem para garota numa cidadezinha francesa. O desfecho talvez diminua um pouco o impacto, mas o filme é bom.

FANTASIA

Jurassic Park III

Há controvérsia, claro, mas o terceiro filme da série é melhor que os anteriores, dirigidos por Steven Spielberg. A ação é centrada na busca do filho por casal em crise.

Telecine Action, 14h35. Colorido, 92 min.