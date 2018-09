Assita na TV

Filmes

Um Instante de Amor

Mal De Pierres. (França/Bélgica, 2016). Dir. de Nicole Garcia, com Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl.

Uma mulher de sensualidade intensa, à flor da pele, torna-se um embaraço para a família. A mãe autoritária a força a se casar. Ela rejeita o marido, vive de aparência. Doente, vai para uma clínica nas montanhas e se apaixona por um militar atormentado e belo. Vive uma noite – um instante – de amor. Toda a vida da personagem de Marion Cotillard baseia-se num equívoco, essa noite, que será esclarecido. Como atriz e diretora, Nicole Garcia possui uma personalidade singular. Ela não teme o ridículo, o excesso. Gosta dessas personagens que vão ao limite. O cinema e a literatura contaram muitas histórias de personagens que vivem na sombra, que amam em silêncio. Um Instante de Amor é um desses filmes. O amor verdadeiro – o que é, o que é? – termina vitorioso. Marion é um assombro, uma atriz sem medo de ousar, numa entrega absoluta ao papel.

Telecine Cult, 19h45. Reprise, colorido, 120 min.

O Abajour

(Brasil, 2011). Direção de Marcoz Gomez, com Alex Reis, Daniel Bouzas, Camila Lorenzo, Oscar Calixto.

Sob a aparência bem sucedida, homem guarda um segredo – é informante da polícia. E pode colocar tudo a perder na tentativa de ajudar amigo que se envolveu com traficante.

Canal Brasil, 19h40. Reprise, colorido, 110 min.

A Rede

The Net. (Eua, 1995). Dir. de Irvin Winkler, com Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, Diane Baker.

Um dos primeiros filmes a criar suspense com as ferramentas da internet. Sandra Bullock faz analista que descobre uma conspiração. E é caçada por Jeremy Northam.

TCM, 18h21. Reprise, colorido, 112 min.

Streaming

DRAMA

Tully

Filme real sobre a maternidade. Mostra a rotina de uma mãe que tenta conciliar a vida pessoal com a dos filhos.

Itunes, 2018, 95 min.

AÇÃO

Homem-Formiga

Um ladrão em condicional rouba um terno que o deixa do tamanho de uma formiga e com força sobre-humana. Um dos mais divertidos e despretensiosos filmes da Marvel.

Netflix, 2015, 117 min.

ROMANCE

Depois Daquela Montanha

História açucarada sobre dois estranhos que sofrem um acidente de avião e acabam tendo uma aproximação inesperada. Com Kate Winslet e Idris Elba.

Telecine Play, 2017, 107 min.

DVD

NO OLHO DO FURACÃO EUA, 2018.

Dir. de Rob Cohen.

Ladrões planejam roubar o Tesouro dos EUA. E, no mesmo dia, chega à cidade um furacão devastador. A região é evacuada, sobram três pessoas para tentar resolver a parada com os criminosos (e ainda sobreviver, face à fúria dos elementos). Boa ação com Toby Kebbell.

Western

AÇÃO

Django Livre

O faroeste ‘spaghetti’ de Quentin Tarantino. James Foxx faz o escravo emancipado que busca vingança do sinhozinho que mantém sua mulher em cativeiro. Violento, e bom.

Megapix, 19h00. Reprise, colorido, 165 min.