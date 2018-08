Assita na TV

Filmes

Divinas Divas

(Brasil, 2016.) Dir. De Leandra Leal.

Atriz mais do que talentosa – em teatro, cinema e TV –, Leandra Leal fez uma gloriosa estreia como diretora. Para isso, voltou-se ao próprio passado, ao Teatro Rival, na Cinelândia do Rio, que pertenceu a seu avô. Nele se apresentaram artistas pertencentes à primeira geração de transformistas do show biz brasileiro. Rogéria, Jane di Castro, Valéria, Eloína, Marquesa, Camille K. Com espírito de tolerância, verdadeiro encantamento, Leandra olha o outro – as outras – com a atração que sentiu um dia, quando criança, por esse universo de fantasia e sonho, em que tudo se torna possível. E, para que o espectador entre no clima, ela constrói uma cena de créditos sem paralelo na história do cinema brasileiro. Nelson Gonçalves canta Escultura, e aparecem as fotos desses homens que esculpiram, nos próprios corpos, as mulheres que queriam ser. Pode despertar controvérsia, mas é belíssimo. E emocionante.

Canal Brasil, 13h30. Reprise, colorido, 110 min.

Gonzaga – De Pai pra Filho

(Brasil, 2012.) Dir. de Breno Silveira, com Chambinho Do Acordeon, Júlio Andrade, Nanda Costa, João Miguel.

Sempre atraído por biografias musicais – prepara filme sobre Roberto Carlos –, o diretor Silveira aborda aqui a conturbada relação entre pai e filho, Gonzagão e Gonzaguinha. O filme, bonito, passa em dois canais.

FOX, 18h00, Canal Brasil, 15h25.

Aliados

Allied. (eua, 2016.) Dir. de robert zemeckis, com brad pitt, marion cotillard.

Umas bela história de amor à moda antiga, quer venceu o Oscar de figurinos. Espiões conhecem-se e casam durante a 2.ª Guerra, mas ela pode ser agente dupla. E agora?

Telecine Touch, 17h55. Reprise Colorico, 124 min.

Streaming

Filme que passou despercebido nos cinemas, mas que é bem divertido. Mostra a integração da empregada de uma família rica com pessoas da alta sociedade.

Now, 2018, 91 min.

AÇÃO

Extinção

Atormentado por sonhos de invasões extraterrestres, um homem vê seu pesadelo se tornar realidade quando aliens chegam à Terra.

Netflix, 2018, 95 min.

DOCUMENTÁRIO

Conor McGregor – Tudo Pelo Título

Bom documentário que mostra a trajetória do lutador Conor McGregor, desde o início da carreira até as vitórias nos octógonos.

Telecine Play, 2017, 90 min.

DVD

FACE A FACE

Suécia, 1976. Dir. de Ingmar Bergman.

Depois de Cenas de Um Casamento, de 1974, Bergman reuniu de novo Erland Josephson e Liv Ullman em outro fantástico duo de interpretações. Psiquiatra casada se envolve com médico também casado. A difícil arte de amar por um grande artista. Feito para TV.

Crianças

AVENTURA

A Última Cruzada do Fusca

No quarto filme da série, Herbie, o fusca, participa de corrida do México ao Rio e tenta impedir que os vilões roubem tesouro dos incas.

Telecine Cult, 16h00. Reprise, col., 100 min.