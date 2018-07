Assita na TV

Filmes

O Professor Aloprado

The Nutty Professor. (Eua, 1963.) Dir. e Interpretação de Jerry Lewis, com Stella Stevens, Kathleen Freeman.

Quando Jerry Lewis morreu, no ano passado, aos 91 anos, não houve necrológio que não assinalasse sua importância para a história da comédia. Jerry começou em dupla com Dean Martin, desenvolveu uma carreira solo e, em 1960, começou a dirigir. O Professor Aloprado foi talvez sua primeira obra-prima, livre adaptação de Robert Louis Stevenson, na qual ele inverteu os papéis do médico e do monstro. O médico é um cientista, o professor Kelp, e é desastrado, feio de doer; o monstro, Buddy Love, é sedutor. De cara, uma explosão no laboratório causa destruição. A assistente Kathleen Freeman chama por Jerry: ele está sob a porta e ela em cima dele. Uma metáfora simples para o que já era, há mais de 50 anos, o empoderamento feminino. O macho americano vivia, segundo Jerry, a ditadura do matriarcado – tinha de ser o melhor em tudo para merecer a mulher amada, Stella Stevens, ou ser um canalha destruidor de corações, como Buddy.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 107 min.

VEJA TAMBÉM

A Luneta do Tempo

(Brasil, 2014.) Dir. de Alceu Valença, com Irandhir Santos, Hermila Guedes.

A particular revisão da saga de Lampião e Maria Bonita, reis do cangaço, como espetáculo circense pelo cantor, compositor e aqui cineasta Alceu Valença. Um filme rico em colorido, brasilidade.

Canal Brasil, 15h45. Reprise, cor, 99 min.

Corra!

Get Out. (Eua, 2017.) Dir. de Jordan Peele, com Daniel Kaluuya, Allison Williams.

Há controvérsia se é um grande filme – e um grande terror –, mas vencer o Oscar não foi pouca coisa. Fotógrafo negro visita família da namorada branca e descobre segredos sinistros sobre o racismo na sociedade americana.

Telecine Premium, 16h25. Reprise, Cor, 104 Min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da Tv fechada

Streaming

INFANIL

Belle e Sebastian

Nada a ver com a banda indie escocesa. Este filme francês mostra a jornada emocionante de um rapaz, com seu cachorro, em busca de amiga perdida.

Telecine Play, 2015, 94 min.

DRAMA

‘Gabriel e a Montanha’

História real de brasileiro que vai passar uma temporada na África. Lá, porém, ele acaba enfrentando um desafio maior do que ele esperava. Filmaço.

Now, 2017, 131 min.

SÉRIE

Na Rota do Dinheiro Sujo

De empréstimos com juros de agiota a trapaças em testes de poluição, esta ótima série original expõe os atos mais descarados de corrupção e ganância corporativas.

Netflix, 2018, 60 min.

Matheus Mans

DVD

15:17 – TREM PARA PARIS

EUA, 2018. Dir. de Clint Eastwood.

Clint recebeu críticas até dos admiradores habituais por esse drama baseado em história real. Ele não apenas ousa, ao trabalhar com atores não profissionais, como reafirma o caráter cristão e sacrificial de Gran Torino. Três jovens meio à deriva tomam o trem do título e... a vida deles nunca mais será a mesma.

Crianças

ANIMAÇAO

Robôs

Animação do tempo em que Carlos Saldanha codirigia com Chris Wedge. No futuro, vilão quer dominar o funcionamento dos robôs, mas um jovem inventor vai se opor a isso.

Telecine Fun. 12h55. Reprise, cor, 91 min.