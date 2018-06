Assita na TV

Filmes

Os Brutos Também Amam

Shane. (Eua, 1953.) Dir. de George Stevens, com Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin, Brandon De Wilde, Jack Palance.

Embora nunca tenha sido uma unanimidade, sempre houve um culto a Shane. O western de George Stevens é considerado por muitos críticos o clássico por excelência do gênero, enquanto outros acham que é literário e psicológico demais. A história mostra a chegada desse estranho a uma cidadezinha do Velho Oeste. Shane trabalha no sítio de Van Heflin e sua presença causa perturbação na mulher dele. Surge o pistoleiro/Jack Palance para afugentar os colonos e consolidar o poder do latifúndio. Shane pega em armas. E tudo é visto pelos olhos do garoto, Joey/Brandon de Wilde. Para os fãs de bangue-bangues, a segunda promete ser especial, porque além de Os Brutos Também Amam poderão ver, em sequência, no mesmo canal, Bravura Indômita, a versão com John Wayne, às 22 h, e Duelo em Diablo Canyon, com o pistoleiro negro Sidney Poiter, às 0h20.

Telecine Cult 19h45. Reprise, Colorido, 118 min.

VEJA TAMBÉM

Faça a Coisa Certa

Do The Right Thing. (Eua, 1989.) Dir. e Interpretação de Spike Lee, com Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee.

Spike Lee e seu clássico da consciência negra. Uma pizzaria do Brooklyn só tem retratos de brancos numa comunidade de origem afro. Começa uma guerra.

Telecine Cult, 17h35. Reprise, colorido, 120 min.

Vida de Menina

(Brasil, 2004.) Dir. de Helena Solberg, com Ludmila Dayer, Daniela Escobar.

As transformações do Brasil – libertação dos escravos, proclamação da República – vistas pelo olhar de uma garota. Você também pode assistir a esse filme na retrospectiva da diretora no CCBB.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 101 min.

Streaming

DRAMA

Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha

Filme mostra a relação entre a Rainha Vitória da Inglaterra e o indiano Abdul, que se torna, contra todos, seu assistente pessoal.

Google Play, 2017, 112 min.

SÉRIE

Hitler’s Circle of Evil

Tentativas de se manter no poder, traições e conspirações. O círculo de líderes nazistas de Hitler toma o controle da Alemanha e planeja o futuro desastroso do país.

Netflix, 2017, 52 Min.

DRAMA

Mate o Rei

Jovem casal que se conhece no hospício vive louco romance na década de 1970. O destino dos dois muda quando o rapaz decide matar Elvis Presley.

Telecine Play, 2016, 85 min.

DVD

PISTOLEIRO RELÂMPAGO EUA, 1964.

Dir. de Sidney Salkow.

O fugitivo Audie Murphy volta à cidade para ajudar xerife a enfrentar bando selvagem e tentar reatar romance interrompido. O diretor Salkow iniciou-se com projetos ambiciosos e depois especializou-se no western B, com filme modestos e eficientes como esse.

Crianças

AVENTURA

Conta Comigo

Um clássico sobre o rito de passagem, adaptado de Stephen King. Garotos procuram cadáver numa floresta. Algo da história foi para IT, a Coisa, do próprio King, que também virou filme.

Fox, 13h35. Reprise, Colorido, 89 min