Assita na TV

Filmes

Cães de Aluguel

Reservoir Dogs. (Eua, 1993.) Dir. de Quentin Tarantino, com Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Michael Madsen, Steve Buscemi.

São os 25 anos do longa de estreia de Quentin Tarantino e, durante todo esse tempo, o culto ao filme só fez aumentar. O projeto já nasceu de gênero, porque o diretor e roteirista queria contar uma história de assalto a joalheria na tradição de clássicos como O Segredo das Joias, de John Huston, e Rififi, de Jules Dassin. Só que Tarantino imaginou sua história estilizada. Assaltantes de preto, de terno e gravata, identificados por meio de nomes que remetem às cores. Mr. White, Pink, Blonde, Mr. Nice Guy. Longas conversas, explosões de violência, todo Tarantino está nesse filme, que foi seguido por Pulp Fiction – Tempo de Violência e a Palma de Ouro. Quentin Tarantino parecia o novo, mas essa sua tendência a transformar a dramaturgia em um jogo tem lhe valido cada vez mais críticas.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 99 min.

Chamada a Cobrar

(Brasil, 2012.) Dir. de Anna Muylaert, com Bette Dorgam, Pierre Santos, Cida Almeida, Maria Manoella.

Mãe transtornada cai na estrada seguindo instruções do suposto sequestrador da filha. Falso sequestro, mulher sem cabeça. O telefilme de Anna Muylaert perturba.

Canal Brasil, 18h00. Reprise, colorido,72 min.

Um Convidado Bem

Trapalhão

The Party. (Eua, 1968.) Dir. de Blake Edwards, com Peter Sellers.

Depois de destruir um set de filmagem, ator indiano desastrado destrói a casa de um superprodutor de Hollywood. Toda a graça de Sellers numa obra-prima de humor.

Telecine Cult, 0h. Reprise, colorido, 99 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

Nova aposta de Luc Besson na ficção científica após Lucy. Apesar de ter dividido opiniões, Valerian é um bom divertimento espacial, repleto de detalhes curiosos.

Prime video, 2017, 136 min.

DRAMA

Madame Bovary

A paixão de Emma Bovary acaba sendo mais forte que sua fidelidade quando um sedutor conquista seu coração e causa sua ruína.

Netflix, 2014, 97 min.

AVENTURA

Kicks

Brandon sonha em ter um tênis Air Jordan. Quando consegue, é assaltado. Ele, então, enfrentará uma arriscada missão para ter os tênis de volta.

Telecine Play, 2016, 83 Min.

Matheus Mans

DVD

A DIVINA COMÉDIA

Brasil, 2017. Dir. de Toni Venturi.

Mal lançada nos cinemas, a comédia de Toni Venturi chega ao home vídeo e com um monte de extras. Com baixa popularidade, o Diabo funda na Terra emissora de TV que investe em política do pecado. Murilo Rosa é o coisa ruim e Monica Iozzi, a repórter que ele manipula.

Crianças

FANTASIA

A Bela e a Fera

Embora bem produzida, a versão live action francesa da fábula não fez muito sucesso nos cinemas. Vale ver Léa Seydoux derreter o coração da ‘fera’, Vincent Cassel.

Telecine Fun, 17h55. Colorido, 110 min.