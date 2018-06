Assita na TV

Filmes

Faça a Coisa Certa

Do The Right Thing. (Eua, 1989.) Dir. e Interpretação de Spike Lee, com John Turturro, Danny Aiello, Rosie Perez, Giancarlo Esposito.

Qualquer história do cinema negro em Hollywood tem de fazer, necessariamente, referência a este filme dirigido por Spike Lee. Trata-se de um marco da consciência afro-americana. Na história, o dono de uma pizzaria no Brooklyn cultiva uma parede só de artistas famosos – todos brancos e ítalo-americanos. Para integrantes da comunidade negra, é um desaforo com eles. E aí chega esse dia insuportavelmente quente de verão. Os ânimos já estão acirrados, a situação torna-se tensa, explode. É curioso rever hoje o filme em comparação com O Insulto, de Ziad Doueiri, indicado para o Oscar de filme estrangeiro. Em ambos, um pequeno atrito vira estopim para algo muito maior. Prestes a completar 30 anos, o filme de Spike Lee não perdeu a força nem atualidade. Um clássico.

Telecine Cult , 17h35. Reprise, colorido, 125 min.

Faroeste Caboclo

(Brasil, 20013.) Dir. de René Sampaio, com Fabrício Boliveira, Ísis Valverde.

Baseado na música de Renato Russo para o Legião Urbana, o filme conta a história de amor e violência de João do Santo Cristo e Maria Lúcia, em Brasília, à sombra do poder. Belo, intenso, sensual.

Warner, 22h30. Reprise, cor 108 min.

Os Brutos Também Amam

Shane. (Eua, 1953.) Dir. de George Stevens, com Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin, Brandon De Wilde.

Pistoleiro restabelece a lei e a ordem no vale ameaçado pelo latifúndio. E tudo é visto pelo olhar da criança. O western clássico por excelência.

Telecine Cult, 19h45. Reprise., colorido., 118 min.

Streaming

DRAMA

Foxcatcher

Em meio à preparação para os Jogos Olímpicos de 1988, dois irmãos lutadores conhecem um milionário esquizofrênico neste drama real. Com Channing Tatum e Steve Carell.

Netflix, 2014, 134 min.

CURTA

Piper

Lindíssimo curta de animação da Disney que mostra a jornada de descobrimento de um passarinho. Emociona.

Telecine Play, 2016, 6 min.

DRAMA

Jovem Mulher

Paula vai com seu companheiro até Paris, se adaptando à rotina do rapaz. No entanto, ele termina o relacionamento, fazendo-a repensar as escolhas que fez na vida. Dir. Léonor Serraille, com Laetitia Dosch.

NOW, 2017, 97 min.

Matheus Mans

DVD

O ESTADO DAS COISASEUA, 2017.

Dir. de Mike White.

Além de fazer comédias, Ben Stiller gosta de interpretar outras histórias mais complexas, sobre o sentido da vida. Aqui, ele faz esse homem que só reclama. Todos os amigos progrediram na vida, e ele? Um filme engraçado sobre como ser feliz com o que se tem.

Crianças

AÇÃO

Zathura, Uma Aventura Espacial

Do mesmo autor de Jumanji, outra história de jogo. E dessa vez as crianças passam perigo no espaço. Quem é o astronauta misterioso?

FOX. 11h45. Colorido, 114 min