Assita na TV

Moscou contra 007

From Russia With Love. (Inglaterra, 1963.) Dir. de Terence Young, com Sean Connery, Daniela Bianchi, Lotte Lenya, Perdro Armendariz, Robert Shaw.

Todas as listas de melhores filmes da série com 007 privilegiam, entre os primeiros, essa segunda aventura do agente com licença para matar. Mr. Bond enfrenta organização secreta – a Spectre – que tenta se apropriar de decodificador de artefatos nucleares para os soviéticos (no tempo em que havia URSS). Além dos belos créditos e do tema From Russia with Love, o filme tem uma das mais longas e elaboradas cenas de luta do cinema, mas o prazer maior quem fornece é a lendária Lotte Lenya, no papel da espiã internacional Rosa Klebb. Mesmo com risco de spoiler – cuidado! – repare no sapato dela. É de onde vem o perigo, em golpes memoráveis. Lotte, só para lembrar, foi atriz e cantora, e se tornou conhecida interpretando as músicas que seu marido, Kurt Weill, compôs para a Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht.

Telecine Cult, 0h05. Reprise, colorido, 118 min.

Rocky – Um Lutador

Rocky. (eua, 1976.) Dir. de john g. Avildsen, com sylvester stallone, talia shire, burt young, burgess meredith, carl weathers.

Fãs da série poderão (re)ver não apenas o primeiro filme, que venceu o Oscar, mas também o segundo e o quarto, que a emissora vai apresentar em sequência (às 17h50 e 20 h).

Paramount, 15h40. Reprise, col., 119 min.

Streaming

AÇÃO

Scarface

Clássico indiscutível dos anos 1980, Scarface acompanha a trajetória de Tony Montana, um mafioso que quer dominar o tráfico nos EUA. Atuação memorável de Al Pacino.

Prime vídeo, 1984, 170 min.

SÉRIE

The Night Of

Um homem é acusado de assassinato após sua companheira ser esfaqueada e morta durante a noite. Com várias reviravoltas, The Night Of conta uma história de tirar o fôlego e com um elenco excepcional.

HBO GO, 2016, 60 min.

DOCUMENTÁRIO

Nunca me Sonharam

Reflete sobre a situação do ensino público no Brasil a partir da ótica de professores e alunos.

Itunes, 2017, 84 min.

Matheus Mans

DVD

BLADE RUNNER 2049 EUA, 2017.

Dir. de Dennis Villeneuve.

Indicado para categorias técnicas do Oscar, o ‘reboot’ da obra cultuada de Ridley Scott tem tudo para repetir a trajetória do original – fracasso de público, prestígio de crítica, enigmas que não se resolvem, etc. O elenco e o visual são impecáveis, para ninguém botar defeito.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Casa Monstro

Garotos vigiam a casa do vizinho. Quem entra ali, some para sempre. Primeiro de uma série de programas infantis: Monstros Vs, Alienígenas, Gato de Botas, Madagascar, 3, etc.

FOX, a partir de 13h25.