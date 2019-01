Bullitt

Bullitt. (Eua, 1968). Dir. de Peter Yates, com Steve Mcqueen, Robert Duvall, Jacqueline Bisset.

Há filmes e diretores que ficam marcados por uma determinada cena – ainda que o longa e seu cineasta tenham mais para apresentar. É o que acontece em Bullitt, dirigido pelo inglês Peter Yates: a eletrizante corrida de carros é sempre lembrada quando se refere a esse filme, mesmo que sua estrutura dramática seja de primeira linha. Aqui, Steve McQueen vive Frank Bullitt, policial que persegue os responsáveis pela morte de uma testemunha sob sua guarda. McQueen definiu a forma ideal de se interpretar policiais com missões consideradas impossíveis graças ao seu magnetismo pessoal. Yates dirigiu ainda filmes com o teatro como tema (O Camareiro Infiel é o mais famoso), mas não se pode negar que a cena de 12 minutos em que McQueen dirige um Mustang GT em alta velocidade pelas ladeiras de São Francisco é, até hoje, considerada marco.

TCM, 20H04. Reprise, Colorido, 113 Min.

Gritos e Sussurros

Viskningar Och Ropl. (Eua, 1972). Dir. de Ingmar Bergman, com Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann

Agnes lentamente morre de câncer, mas suas irmãs estão tão imersas em suas próprias dores psíquicas que não podem oferecer-lhe o apoio de que ela precisa. Obra-prima.

Telecine Cult, 18h25. Reprise, Colorido, 91 min.

O Gorila

(Brasil, 2011). Dir. de José Eduardo Belmonte, com Alessandra Negrini, Otávio Müller, Mariana Ximenes.

Angustiado e solitário, ex-dublador começa a ligar para mulheres se identificando como “Gorila”. Thriller psicológico baseado em conto de Sérgio Sant’Anna.

Canal Brasil, 15h50. Reprise, Colorido, 92 min.

Streaming

SÉRIE

O Método Kominsky

Produção que se destacou no Globo de Ouro deste ano e que coloca Michael Douglas e Alan Arkin para discutir temas como velhice e solidão. Gostosa de assistir.

NETFLIX, 2018, 25 min.

DRAMA

Elefante

Bom filme de Gus Van Sant que recria, de maneira livre, como foi o dia de estudantes antes de dois atiradores entrarem na escola. Brutal.

HBO GO, 2003, 81 min.

AÇÃO

Operação Red Sparrow

Para ajudar a mãe, uma ex-bailarina russa aceita ser recrutada por um programa que treina agentes para seduzir homens e mulheres importantes. Com Jennifer Lawrence.

Telecine Play, 2018, 135 min.

Matheus Mans

DVD

O BARCO DAS ILUSÕES

Direção: George Sidney

Filmado anteriormente em 1929 e em 1936, esta terceira adaptação do romance de Edna Ferber foi feita em Tecnicolor no estilo exuberante típico da MGM, se tornando um marco na história dos musicais. Old Man River é uma das canções clássicas.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Touro Ferdinando

Ao contrário de seus colegas, treinados para serem verdadeiras feras na tourada, Ferdinando quer apenas paz e amor. Deliciosa animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha.

Telecine Premium, 22h. Reprise, Colorido, 108 min.