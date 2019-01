Matar ou Morrer

High Noon. (Eua, 1952). Dir. de Fred Zinnemann, dom Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchello.

No dia de seu casamento, que também é o de sua aposentadoria, xerife recebe a notícia de que pistoleiros estão chegando no trem do meio-dia, para matá-lo. Ele pede ajuda da população para enfrentá-los, mas topa com o silêncio e a covardia. Belo western, pioneiro na abordagem do macarthismo. A história do homem abandonado pelos habitantes da cidade e obrigado a esperar sozinho pelo trem que transporta os bandidos encantava o escritor argentino Jorge Luis Borges pela forma como o uso do tempo desponta na narrativa. Como o comboio é esperado para o meio-dia, os momentos que antecedem esse horário ajudam a construir o clima de suspense, fortalecido pela constante exibição do relógio da estação. “Acho que a única vez em que as unidades de tempo foram observadas de maneira tão rigorosa foi nesse filme de Gary Cooper”, disse ele.

Telecine Cult, 22H. Reprise, P&B., 84 min.

VEJA TAMBÉM

Jubiabá

(Brasil, 1987). Dir. de Nelson Pereira Dos Santos, Com Françoise Goussard.

Adaptado do romance de Jorge Amado, o longa acompanha o romance proibido entre a filha de um rico comendador e um rapaz pobre, malandro, um conhecido amante da cidade de Salvador.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, Colorido, 89 min.

Me Chame Pelo Seu Nome

Call Me By Your Name. (Eua, 2017). Dir. de Luca Guadagnino, com Armie Hammer, Timothée Chalamet.

Um dos grandes sucessos do ano passado, mostra o relacionamento entre um jovem italiano e o estudante americano, que passa as férias com sua família.

HBO2, 15h40. Reprise, Colorido, 189 min.

Streaming

COMÉDIA

A Festa

Filme passado em um só ambiente, A Festa explora as relações entre as pessoas quando colocadas em situações indesejadas. Divertidíssimo.

ITUNES, 2018, 71 min.

DRAMA

Como Nossos Pais

Filmaço de 2017, Como Nossos Pais mostra os conflitos de uma mulher de meia-idade: o marido distante, a mãe doente e o compromisso com os filhos.

Telecine Play, 2017, 105 min.

AÇÃO

Bleach

Mais uma adaptação dos mangás distribuída pela Netflix. Desta vez é de Bleach, trama que mostra a jornada de um rapaz como ceifeiro de almas. Melhor que Death Note.

NETFLIX, 2018, 108 min.

Matheus Mans

DVD

AMEI UM ASSASSINO

Elenco: Burt Lancaster.

Ex-soldado envolve-se em uma briga que acaba em morte. Fugindo, ele se esconde na casa de uma enfermeira. O filme tem um começo de tirar o fôlego, que se perde aos poucos. Outro senão é o final moralista. Mas Burt Lancaster e Joan Fontaine garantem a atenção.

Crianças

AVENTURA

A Múmia

Um aventureiro e uma arqueóloga violam a tumba de sacerdote egípcio, trazendo-o de volta à vida. Fez tanto sucesso que abriu caminho para uma série de sequências.

FX, 17h40. Reprise, Colorido, 120 min.