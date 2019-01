Filmes

Os Fantasmas se Divertem

Beetlejuice. (EUA, 1988). Dir. de Tim Burton, com Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis.

Casal morre num acidente de carro, mas seus espíritos não se dão conta e continuam a viver na casa de campo em que moravam. Quando novos moradores chegam, eles fazem de tudo para evitar que tomem posse da casa, mas são péssimos para assombrar e pedem ajuda a um fantasma malvado, chamado Beetle Juice. Raridade: uma divertida criação de Michael Keaton que, apesar de bom ator, não tem nenhum carisma. Um ano antes de fazer o filme Batman, a dupla Keaton e Burton reuniu-se para fazer essa divertida comédia, com a mesma atmosfera de cartoon. E Juice engrossa a coleção de tipos estranhos, mas bondosos, criados por Tim Burton – outro seria Edward Mãos de Tesoura. Keaton voltaria a brilhar com boa atuação (inclusive com uma indicação para o Oscar) em Birdman, longa do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

TCM, 18h44. Reprise, colorido, 93 min.

Mamma Mia! – O Filme

Mamma Mia! (EUA, 2008). Dir. de Phyllida Lloyd, com Meryl Streep, Pierce Brosnan

Adaptado do musical da Broadway que conta uma história a partir das canções do grupo ABBA, o filme fez grande sucesso graças principalmente ao talento (e à boa voz) da atriz Meryl Streep.

Telecine Touch, 20h. Reprise, colorido, 89 min.

Amores de Chumbo

(Brasil, 2018). Dir. de Tuca Siqueira, com Aderbal Freire-Filho, Juliana Carneiro da Cunha, Augusta Ferraz.

Casal está prestes a comemorar 40 anos de casamento quando a chegada de antiga amiga atrapalha os planos. Grandes atores garantem a atenção do espectador.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 98 min.

Streaming

DRAMA

Me Chame Pelo Seu Nome

Um dos indicados para o Oscar 2018. Poético, mostra a paixão de um rapaz pelo auxiliar de seu pai. É de tirar o fôlego e muito profundo.

HBO GO, 2018, 132 min.

AVENTURA

Star Trek: Sem Fronteiras

Quando um alienígena vingativo destrói a Enterprise, abandonando sua tripulação em um planeta perdido, o capitão Kirk precisa evitar outro ataque. Bom filme da franquia.

Netflix, 2016, 122 min.

DRAMA

Manchester à Beira-Mar

Casey Affleck interpreta um homem amargurado que precisará lidar com o passado da família. Affleck levou o Oscar.

Telecine Play, 2016, 137 min.

DVD

YOUNG SHELDON – 1ª TEMPORADA

Sheldon Cooper tem apenas 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto de física, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A infância de um dos personagens mais carismáticos de outra série, The Big Bang Theory.

Crianças

ANIMAÇÃO

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Gnomos de jardim, Gnomeu e Julieta convocam o renomado detetive Sherlock Holmes para investigar o desaparecimento dos ornamentos do jardim.

Telecine Pipoca, 20h. Inédito, colorido, 86 min.