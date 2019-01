Cowboys do Espaço

Space Cowboys. (Eua, 2000). Dir. e Interpr. Clint Eastwood, com Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner.

Como diretor, Clint Eastwood constrói uma carreira coerente mas atribulada. Apesar do Oscar de melhor filme por Os Imperdoáveis, que lhe garantiu respeito do meio cinematográfico, alguns de seus filmes são recebidos como machistas e símbolos fascistas. Indiferente, ele continua sua estrada, oferecendo uma série de obras que merecem análise mais carinhosa, como Cowboys do Espaço. Trata-se da história dos quatro astronautas veteranos convocados para irem ao espaço com o propósito de consertar um satélite russo. Anticomunismo à parte (o satélite não passa de uma arma), o filme dosa humor e poesia ao apresentar a preparação dos velhos astronautas. E, o melhor de tudo, o quarteto formado por Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner e o próprio Eastwood foge do estereótipo de velhinhos rabugentos: são simplesmente impagáveis.

CINEMAX, 13H37. Reprise, Colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

O Filho de Saul

Saul Fia. (Hungria, 2015). Dir. de László Nemes, com Géza Röhrig, Levente Mólnar

Merecido ganhador do Oscar de filme estrangeiro, narra em grandes closes o desespero do pai que, no campo de concentração, descobre o cadáver do filho e tenta ocultá-lo para um enterro mais digno.

Telecine Cult, 17H. Reprise, Colorido, 91 min.

Mar em Fúria

The Perfect Storm. (Eua, 2000). Dir. de Wolfgang Petersen, Com George Clooney, Mark Wahlberg.

Drama sobre o barco pesqueiro que enfrenta uma tremenda tempestade em busca da sua grande pescaria. A indefinição sobre o sucesso rende um ótimo clima tenso.

TCM, 19h54. Reprise, Colorido, 108 min.

Streaming

BIOGRAFIA

Mais Forte que o Mundo

Conta a história de lutador José Aldo, primeiro campeão peso pena do UFC, que vai de uma pequena cidade no norte do País para o mundo.

NETFLIX, 2016, 120 min.

AÇÃO

Resident Evil 6

Apesar dos sinais de esgotamento, Resident Evil é uma franquia que ainda satisfaz os que buscam boas cenas de ação. No último filme da franquia não é diferente.

TELECINE PLAY, 2016, 100 min.

DRAMA

Sem Data, Sem Assinatura

Um patologista forense provoca um acidente onde fere uma criança de 8 anos. Até que o menino aparece morto no outro dia. Seria ele o culpado?

ITUNES, 2018, 104 min.

Matheus Mans

DVD

Carlos Saura

Nos anos 1970, poucos cineastas do mundo lidavam tão facilmente com parábolas políticas como o espanhol Carlos Saura. São dessa época obras-primas como Cria Cuervos e Ana e os Lobos, fascinantes histórias alusivas ao período franquista. Ainda mantêm seu vigor.

Crianças

INFANTOJUVENIL

Malévola

Malévola (uma adorável Angelina Jolie) é a fada que, após ser enganada pelo rei, joga uma maldição em sua filha. Mas, à medida que a menina cresce, Malévola se afeiçoa a ela.

WARNER, 18h43. Reprise, Colorido, 89 min.