Um Barco e Nove Destinos

Lifeboat. (Eua, 1944). Dir. de Alfred Hitchcock, com Tallulah Bankhead, William Bendix, Walter Slezak.

Alfred Hitchcock tornou-se famoso não apenas pelo brilhantismo de seus suspenses, mas também por uma genial jogada de marketing: aparecer rapidamente em seus filmes. E, entre as aparições, a mais genial acontece em Um Barco e Nove Destinos. Baseado em um conto de John Steinbeck, o filme se passa inteiramente em um barco desgovernado, no Atlântico. Após um cargueiro aliado ser afundado por um submarino alemão, um grupo incomum de pessoas acaba reunido em um barco salva-vidas. Até que mais um homem é resgatado do mar: o capitão do barco alemão que afundou a embarcação. O grupo decide manter o inimigo vivo, sem saber os verdadeiros motivos do alemão. A habilidade de Hitchcock transforma em um drama de grande interesse. Sua famosa aparição: na propaganda de emagrecimento, estampada em um jornal encontrado no barco.

Telecine Cult, 16H. Reprise, P&B, 115 min.

Náufrago

Cast Away. (Eua, 2000). Dir. de Robert Zemeckis, com Tom Hanks, Helen Hunt

Funcionário da FedEx sofre um acidente de avião e é obrigado a viver vários meses isolado em uma ilha. O famoso filme em que Tom Hanks transforma uma bola de vôlei em Wilson, seu principal amigo.

Telecine Touch, 19h25. Reprise, Colorido, 155 min.

O Homem que Copiava

(Brasil, 2003). Dir. de Jorge Furtado, com Lázaro Ramos, Leandra Leal.

Rapaz que trabalha como operador de uma fotocopiadora tem a ideia de produzir dinheiro a partir de cópias bem feitas. Furtado e seu talento para transformar um drama pequeno em algo grande.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 123 min.

Paul: O Alien Fugitivo

Comédia de ficção científica conta a história de dois amigos que se deparam com um alien que precisa encontrar a sua nave-mãe.

PRIME VIDEO, 2011, 103 min.

Gente de Bem

Após abandonar a esposa e o emprego, um homem embarca em uma emocionante jornada para reconstruir sua vida, mas antes terá de acertar contas com o passado.

NETFLIX, 2018, 98 min.

Para Ter Onde Ir

Três mulheres, com diferentes visões sobre a vida e o amor, seguem juntas em uma única viagem partindo de um cenário urbano para outro onde a natureza bruta prevalece.

LOOKE, 2017, 100 min.

Matheus Mans

VERA

CHYTILOVA Lançamento: Obras-Primas do Cinema (dois discos) R$ 54,90

Pioneira da nouvelle vague na antiga Checoslováquia, Vera Chytilova é apresentada aqui por quatro filmes. Ao lado de Milos Forman, foi uma das estrelas da ‘Primavera de Praga’, período em que os checos praticaram um socialismo democrático e o cinema vivia o processo.

Crianças

Viva – A Vida é uma Festa Menino sonha em se transformar em cantor, mas a música é proibida na família. O violão de um falecido, porém, o leva para outra dimensão, momento em que filme decola.

Telecine Pipoca, 22H. Reprise, Colorido, 120 min.