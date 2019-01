Filmes

Eu Te Matarei, Querida

My Cousin Rachel. (EUA, 1952.) Dir. de Henry Koster, com Olivia De Havilland, Richard Burton, Audrey Dalton.

A estreia de Richard Burton em Hollywood, e no ano seguinte ele faria o épico religioso O Manto Sagrado, também dirigido por Koster. O filme é uma adaptação de Daphne Du Maurier, autora que forneceu a Alfred Hitchcock inspiração para os filmes Rebecca, a Mulher Inesquecível, que venceu o Oscar em 1940, A Estalagem Masldita e Os Pássaros. Comparativamente, nada mais distante do gênio do mestre do suspense que o profissionalismo de Koster, alemão de nascimento, que se refugiou nos EUA após o advento de Adolf Hitler ao poder. Olivia De Havilland faz aqui a prima Rachel do título original, e Burton tenta descobrir se ela é culpada num caso de intriga e assassinato. Foi a própria Daphne quem negociou com a empresa produtora Fox a contratação do ator (com os direitos de filmagem). O filme é bem bom, e bastante superior à versão recente com Rachel Weisz.

Telecine Cult, 20h10. Reprise, P&B, 98 min.

Uma Verdade Inconveniente

An Inconvenient Truth. (EUA, 2006.) Dir. de Davis Guggenheim.

O ex-vice presidente dos EUA, Al Gore, corre o mundo advertindo sobre o aquecimento global. Oscar de documentário e Gore é um grande entertainer, mas Trump não acredita e tenta desautorizar o movimento dele.

Telecine Cult, 16h15. Reprise, colorido, 94 min.

Comboio de Sal e Açúcar

(Moçambique, 2016.) Dir. de Licínio Azevedo, com Thiago Justino, Matamba Joaquim, Melanie De Vales Rafael.

Na guerra civil de Moçambique, militares escoltam o comboio do título, que sofre ataques do terror. Ficção nas bordas do documentário, recebeu vários prêmios internacionais.

Canal Brasil, 19h50. Reprise, colorido, 93 min.

Streaming

COMÉDIA

Meu Passado Me Condena 2

Após três anos de casados, Fabio e Mia vão a Portugal, onde tentam esconder dos amigos e da família os problemas no relacionamento. Divertido.

Netflix, 2015, 105 min.

AVENTURA

Jurassic World: Reino Ameaçado

Acompanha uma expedição à ilha Nublar para resgatar dinossauros. Ao mesmo tempo, empresários ficam de olho nos animais para ganhar dinheiro.

NOW, 2018, 128 min.

DRAMA

A Sombra de Duas Mulheres

História de documentarista que se apaixona por duas mulheres ao mesmo tempo. Um pouco óbvio, mas poético.

Looke, 2015, 72 min.

DVD

PAVOR NOS BASTIDORES

EUA, 1950. Dir. de Alfred Hitchcock.

Marlene Dietrich canta The Laziest Girl in Town e, mesmo sendo um Hitchcock fraquinho, o filme diverte com sua visão dos bastidores do teatro. Richard Todd é acusado da morte do marido da amante e Jane Wyman tenta provar que ele é inocente.

Juvenil

AVENTURA

Massacre no Bairro Japonês

Dolph Lundgren forma dupla com Brandon Lee, filho do lendário Bruce, enfrentando traficantes no bairro japonês de Los Angeles.

TCM, 20h40. Reprise, colorido, 80 min.