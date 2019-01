Filmes

O Conto dos Contos

Tale Of Tales. (Itália, 2015.) Dir. de Matteo Garrone, com Salma Hayek, John C. Reilly, Vincent Cassel, Bebe Cave.

Embora com forte queda pelo realismo de filmes como Gomorra e Dogman, o italiano Garrone volta e meia revela o que parece uma inusitada atração pelo fantástico. À abertura de Reality segue-se aqui a fábula que conta várias histórias adaptadas do escritor Giambattista Basile. Num reino distante, o rei e a rainha querem um filho, mas a receita para que ela engravide acarreta perigos. Outro rei é atraído pela mulher que vê da janela do seu quarto, mas quem é ela? E mais um rei é assombrado por mosca gigantesca. Muitos críticos gostam de ver Garrone como herdeiro de Francesco Rosi, e até lembram que o grande diretor, a despeito do seu cinema fortemente documentado, também incursionou pela fábula – Felizes para Sempre. Apesar da suntuosidade visual, O Conto dos Contos foi mal-recebido. Garrone não é Rosi, mas está longe de fazer um cinema desprezível.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 134 min.

VEJA TAMBÉM

Em Busca do Ouro

The Gold Rush. (EUA, 1925.) Dir. e Interpretação de Charles Chaplin.

Clássico mudo de Chaplin. Carlitos participa da corrida do ouro no Alasca. Ele come os cadarços do sapato como se fossem espaguete, faz a dança dos pãezinhos e desequilibra-se na casa à beira do precipício. Magnífico.

Telecine Cult, 16h30. Reprise, P&B, 82 min.

Ana e Vitória

(Brasil, 2018.) Dir. de Matheus Souza, com Ana Caetano, Vitória Falcão.

A história da dupla em ritmo de comédia musical. Ana e Vitória conhecem-se numa festa. Entre canções, gravação de disco e romances, o filme retrata o amor livre de forma simples e poética.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 115 min.

Streaming

SUSPENSE

Buscando…

Mostra a história de um pai tentando solucionar o sumiço de sua filha. O diferencial aqui é que tudo é visto pela tela de um computador. O resultado é sensacional.

Looke, 2018, 102 min.

DRAMA

Sing Street: Música e Sonho

Acompanha o drama de um garoto que cria uma banda para conquistar uma misteriosa garota. Muito musical, leve e sensível.

Netflix, 2016, 105 min.

Romance

Cinquenta Tons De Liberdade

Último filme da amada e odiada trilogia. Nele, o casal Anastasia e Christian Grey enfrentam dilemas do passado.

Telecine Play, 2018, 101 min.

DVD

UM BARCO E NOVE DESTINOS

EUA, 1944. Dir. de Alfred Hitchcock.

Revelações comprometem sobreviventes num barco à deriva, durante a 2.ª Guerra. Só um mestre como Hitchcock para criar suspense nessas condições. E ele ainda deu um jeito de aparecer – num recorte de jornal! Atenção para a lendária dama do teatro, Talullah Bankhead.

Crianças

FANTASIA

Espelho, Espelho Meu

Julia Roberts como a Rainha Má. ‘Espelho, espelho meu, quem é mais bela?’ Branca de Neve, e começam os infortúnios da princesa. Tarsem Singh dirige com graça, o filme diverte.

HBO Family, 13h47. Colorido, 106 min.