O Alvo

Hard Target. (EUA 1993.) Dir. de John Woo, com Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Lance Henryksen, Arnold Vosloo.

Há 25 anos, o belga Van Damme ditava as cartas no cinema de ação de Hollywood. Foi ele quem teve a ideia de importar de Hong Kong grandes diretores como John Woo e Tsui Hark. O primeiro adaptou-se à máquina do cinemão e fez filmes admiráveis, antes de regressar ao Oriente. O primeiro foi esse – Van Damme é contratado por Yancy Butler para localizar o pai dela que desapareceu e, de repente, ambos se veem no centro de uma caçada humana, em que ricaços pagam fortunas pela excitação de caçar e poder matar pessoas impunemente. Conhecendo o astro e seu diretor, você pode ter certeza de que Lance Henryksen e Arnold Vosloo, que seria depois ‘a múmia’ nas fantasias de Brendan Fraser, mexem com o homem errado e vão pagar por isso. Seu maior tormento, Woo revelou recentemente, foi que Van Damme exigia uma câmera só para seus bíceps.

Canal Brasil, 2h35. Reprise, colorido, 86 min.

Embriagado de Amor

The Punch-Drunk Love. (EUA, 2002.) Dir. de Paul Thomas Anderson, com Adam Sandler, Emily Watson.

Adam Sandler está excepcional como homem que recorre a serviço de sexo por telefone e, de posse dos dados do seu cartão de crédito, passa a ser perseguido e ameaçado – por quem?

Telecine Cult, 18h20. Reprise, colorido, 95 min.

Brasília 18%

(Brasil, 2006.) Dir. de Nelson Pereira dos Santos, com Carlos Alberto Riccelli, Malu Mader, Bruna Lombardi.

Assassinato de economista repercute em Brasília e o amante da vítima acusa políticos. O último longa de ficção de Nelson foi massacrado no lançamento. Pede revisão.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 102 min.

Streaming

DRAMA

O Orgulho

Uma jovem estudante muçulmana e um professor veterano, conhecido por provocações e deslizes, serão forçados a trabalhar juntos. Para se redimir de seu comportamento, ele aceita ser seu mentor.

Itunes, 2018, 95 min.

COMÉDIA

Ana e Vitória

Depois de se conhecerem numa festa, Ana e Vitória decidem cantar juntas e gravam um álbum que muda suas vidas. Emocionante.

Netflix, 2018, 116 min.

SÉRIE

Chaplin

Delicada produção francesa que coloca Chaplin como um personagem de animação na comédia do dia a dia. Perfeito para crianças e adultos.

Looke, 2011, 20 min.

DVD

TERRA DO INFERNO

EUA, 1951. Dir. de Andre De Toth.

Pequeno fazendeiro sofre a pressão de grande proprietário que quer se apossar de suas terras. Embora menos cultuados, os westerns do diretor De Toth com o astro Randolph Scott se equivalem, em eficácia, aos clássicos de Budd Boetticher com o mesmo ator.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

Num mundo em que os dinossauros não foram extintos, um deles liga-se a menino, a quem tenta ajudar a voltar para casa. Raro fracasso de público da Pixar, mas é bom.

Telecine Fun, 16h15. Reprise, colorido, 93 min.