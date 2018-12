Filmes

La Ultima Noticia. (Peru,2016). Dir. de Alejandro Legaspi, com Julián Legaspi.

Criado em 1982, no Peru, o Grupo Chaski/Red Microcines é um coletivo de cineastas unidos no objetivo de criar obras que tenham a ver com a realidade social e cultural do país. Tem a cara do Chaski esse drama que se passa justamente em 1982, reconstituindo um episódio dos mais violentos. O Grupo Sendero Luminoso domina uma pequena cidade serrana. Consegue apoio de parte da população. O Exército inicia uma operação de resgate, que também tem apoio. Com a cidade dividida, o locutor da rádio local e seu amigo professor tentam manter-se independentes, noticiando o que ocorre. Pouquíssimo conhecido no próprio Peru – estreou na mesma semana que Capitão América – Guerra Civil e foi eclipsado pelo blockbuster de Hollywood – o longa possui qualidades dramáticas e de interpretação, mas é importante sobretudo pelo que revela de uma história oculta.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 100 min.

Spawn – O Soldado do Inferno

Spawn. (EUA, 1997.) Dir. de Mark A.Z. Dippé, com John Leguizamo, Michael Jai White, Martin Sheen, Theresa Randle.

Pioneiro na adaptação de comic books, esse filme possui um visual barroco (e delirante). Assassino vai para o inferno e volta para se vingar das autoridades. Atenção para a capa do herói.

TCM, 14h53. Reprise, colorido, 97 min.

O Lagosta

The Lobster. (EUA, 2015.) Dir. de Yorgos Lanthimos, com Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Bardem.

Num futuro em que a solidão foi abolida, homem tem de arranjar companheira rapidamente, sob pena de virar bicho – uma lagosta. Lanthimos concorreu ao Oscar de roteiro.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Filhos da Esperança

Gostou de Roma e quer ver mais coisas de Cuarón? Filhos da Esperança, uma distopia, é uma das opções no catálogo. Boa história e muito bem filmada.

Netflix, 2006, 114 min.

DRAMA

Por Trás dos Seus Olhos

Blake Lively é uma mulher cega que mora na Tailândia com o marido. As coisas na vida do casal mudam de situação, porém, quando ela volta a enxergar.

Telecine Play, 2016, 105 min.

SUSPENSE

Um Dia a Mais para Viver

Garvey descobre que está doente em fase terminal. Por isso, resolve colocar um fim em sua vida. Mas quando sua esposa desaparece, ele se vê forçado a interromper seu plano.

Looke, 2015, 98 min.

BLU-RAY

O ÚLTIMO IMPERADOR

Itália/Ingl. 1987. Dir. de Bernardo Bertolucci.

Vencedor de nove Oscars, incluindo melhor filme, diretor, roteiro adaptado, fotografia (Vittorio Storaro) e música (Ryuichi Sakamoto), o épico de Bertolucci sobre o lendário último imperador da China, que virou jardineiro no próprio palácio, é belíssimo.

Crianças

COMÉDIA

Meu Pai É Mãe de Equipe

Pai que passou muito tempo longe da filha tenta compensar vestindo-se de mulher para acompanhá-la num acampamento só para garotas. De tão bobo, é irresistível.

HBO Family, 10h37/20h. Colorido, 84 min.