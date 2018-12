Filmes

Bom Comportamento

Good Time. (EUA, 2017.) Dir. de Joshua e Ben Safdie, com Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi.

Existem críticos que comparam a dupla de jovens diretores Joshua e Ben Safdie ao Martin Scorsese de começo de carreira, que fez todos aqueles filmes impactantes nos anos 1970. A cena inicial é exemplar. O próprio Ben, como ator, responde cheio de tiques nervosos a um interrogatório quando entra em cena, intempestivamente, Robert Pattinson como o irmão. A trama do filme gira em torno a um assalto malsucedido. Ben, que possui uma deficiência mental, vai preso e conduzido ao hospital. A partir daí, Pattinson vive a sua longa noite de loucuras tentando libertar o irmão. No fundo, é um filme sobre afeto, sobre dois irmãos tão ligados que um não pode viver sem o outro. Mas tem todos aqueles problemas da vida, e que se resumem numa palavra – violência. Independentemente de Scorsese, os Safdies são bons. E o filme deles tem personalidade.

Telecine Cult, 22h. Inédito, colorido, 101 min.

Bravura Indômita

True Grit. (EUA, 2010.) Dir. de Joel e Ethan Coen, com Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee Steinfeld, Barry Pepper.

Embora o clássico com John Wayne seja superior, o western dos Coens com Jeff Bridges como o xerife Rooster Cogburn ganhou novo atrativo, a garota de Bumblebee, Hailee Steinfeld.

Telecine Cult, 10h15. Reprise, colorido, 110 min.

Amor em Sampa

(Brasil, 2016.) Dir. de Carlos Alberto Riccelli e Kim Riccelli, com Bruna Lombardi, Rodrigo Lombardi.

Cinco histórias de amor entrelaçadas em São Paulo. Canto, dança e um toque à La La Land. Bruna escreve e atua, o filho Kim codirige (com o pai) e também atua.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 113 min.

Streaming

DRAMA

Caixa de Pássaros

Com Sandra Bullock e adaptado de um livro querido por muitos, Caixa de Pássaros mostra uma Terra pós-apocalíptica em que é perigoso ver o que está ao redor.

Netflix, 2018, 125 min.

SUSPENSE

Os Crimes de Limehouse

Em 1880, em Londres, uma série de assassinatos acontece na pequena cidade de Limehouse. O suspeito é Golem, um ser místico. Filme interessante.

Telecine Play, 2016, 106 min.

ANIMAÇÃO

Os Jovens Titãs em Ação!

Inspirado na animação Jovens Titãs mostra os pequenos heróis tentando ter um filme só para eles. Leve e divertido.

NOW, 2018, 84 min.

DVD

FARAÓ

Polônia, 1965. Dir. de Jerzy Kawalerowicz.

Do mesmo autor do clássico Madre Joana dos Anjos, outro grande filme polonês, um épico inspirado na luta do faraó Ramsés II contra a elite religiosa, a quem culpa pelo declínio do Egito. Kawalerowicz, na verdade, estava contestando a herança stalinista na Polônia.

Juvenil

COMÉDIA

O Verão de Minha Vida

Pré-adolescente passa férias de verão com a mãe e o namorado dela e tem dificuldades de se enturmar com o cara, que também tem uma filha. Steve Carrell garante o humor.

HBO Family, 16h11. Colorido, 103 min.