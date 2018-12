Filmes

True Lies

True Lies. (Brasil, 1994.) Dir. de James Cameron, com Arnold Schwarzwenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere.

Terceira parceria do astro Schwarzenegger com o diretor Cameron, True Lies sucede aos dois primeiros Terminator/Exterminador do Futuro, de 1984 e 91. Cameron baseou-se na produção francesa La Totale!, de Claude Zidi, para contar a história do agente que mascara, para a família, sua profissão de espião como se fosse vendedor. Na trama, um falso espião está prestes a seduzir a mulher dele, que sonha com uma vida de aventura. E ainda tem a ameaça dos terroristas árabes – quase uma década antes do ataque da Al Qaeda às Torres Gêmeas. O resultado é uma aventura movimentada, divertida, extravagante. Grande momento – o tango, que Schwarzenegger e Jamie Lee dançam numa cena muito bem filmada e coreografada, mas o público de ação pode preferir as perseguições de avião, que projetam a aventura na comédia nonsense.

FX, 20h30. Reprise, colorido, 143 min.

VEJA TAMBÉM

De Volta às Aulas

Back To School. (EUA, 1986.) Dir. de Alan Metter, com Rodney Dangerfield, Sally Kerllerman, Burt Young.

Há 32 anos, Donald Trump era só um milionário excêntrico mas já inspirava esse ricaço ignorante que entra na universidade para convencer o filho que uma carreira é importante.

Telecine Cult, 20h15. Reprise, colorido, 97 min.

Amores Possíveis

(Brasil, 2000.) Dir. de Sandra Werneck, com Murilo Benício, Carolina Ferraz, Irene Ravache, Emilio De Mello.

Casal marca encontro na porta do cinema e o filme desenha três cenários possíveis para a história de amor da dupla. Uma comédia esperta, criativa e bem interpretada.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

O Corcunda de Notre Dame

Clássico da Disney mostra a relação entre o corcunda Quasímodo e a cigana Esmeralda. Difícil não se emocionar.

NOW, 1996, 87 min.

DOCUMENTÁRIO

Fogo no Mar

Mostra a vida dos habitantes da ilha italiana de Lampedusa, um lugar tradicional da Europa e que começa a receber refugiados. Concorrente ao Oscar de melhor documentário.

Itunes, 2016, 108 min.

TERROR

Ouija: A Origem do Mal

Uma família compra um tabuleiro Ouija. A partir daí, a filha mais nova começa a ter um comportamento estranho e a ganhar poderes sobrenaturais. Dá medo.

Google Play, 2016, 98 min.

DVD

SINFONIA PRATEADA

EUA, 1952. Dir. de Douglas Sirk.

Anterior aos melodramas que fizeram a fama do diretor Sirk, essa comédia sobre família que se desestrutura ao receber uma fortuna traz o ator fetiche do cineasta, Rock Hudson, mas o destaque vai para um garoto que aparece pouco. Repare nele – é James Dean.

Juvenil

AÇÃO

Belle e Sebastian – A Aventura Continua

Quando o avião que traz sua amiga cai nas montanhas, Sebastian e a cachorra Belle partem para tentar resgatá-la e aos demais passsageiros.

Telecine Premium, 14h35. Colorido, 97 min.