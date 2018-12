Hair

Hair. (Eua, 1979.) Dir. de Milos Forman, com John Savage, Treat Williams, Beverly D’angelo.

Uma das grandes perdas do cinema neste ano que se encerra foi a morte – em 13 de abril de 2018 – de Milos Forman. Grande cineasta checo radicado nos EUA, ganhou duas vezes o Oscar – por Um Estranho no Ninho e Amadeus –, mas nunca foi mais crítico nem poderoso do que no ataque ao racismo de Na Época do Ragtime. Existem críticos que acham que sua celebração da era de Aquarius ficou datada, mas a história dos hippies que desafiam o establishment militar da ‘América’ possui ainda hoje um encanto especial. E a abertura no Central Park, com a movimentação da câmera e a coreografia de Twyla Tharp, continua impactante. ‘When the moon is in the seventh house...’ Nesse mundo que ficou tão conservador, ainda dá para viajar na utopia de Forman, até porque o autor não deixa em nenhum momento de ser crítico com seu país de adoção.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 131 min.

Matheus Mans

