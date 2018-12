Cinderela em Paris

Funny Face. (Eua, 1957.) Dir. de Stanley Donen, com Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson, Suzy Parker.

Não existe data redonda para comemorar. Fred Astaire nasceu em 10 de maio de 1899, morreu em 22 de junho de 1987. Mas, nesta quarta, 19, a TV paga lhe presta homenagem programando três filmes seguidos. Começa com Cinderela em Paris, o melhor de todos, musical que invade o mundo da moda, com a chancela da sofisticação do grande diretor Stanley Donen. O fotógrafo Astaire ‘descobre’ a bibliotecária Audrey Hepburn, a quem transforma em estrela. Ela só aceita porque a nova função lhe permitirá conhecer Paris, e as caves dos existencialistas. Essa é a história – o tema é o casal, o casamento, que sempre atraiu Donen. Na sequência, às 22h, passa Papai Playboy, de George Seaton, com Astaire e Lilli Palmer, seguido, à 0h05, por Nasci para Bailar, de Norman McLeod, com Astaire e Betty Grable. Esse homem, você vai ver, dançava divinamente.

Telecine Cult, 20H. Reprise, Colorido, 103 min.

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles e Kátia Lund, com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele, Alice Braga.

O longa que Meirelles adaptou do livro de Paulo Lins virou uma das obras definidoras do cinema brasileiro contemporâneo. Violento e forte.

Canal Brasil, 19H20. Reprise, Colorido, 135 min.

O Passageiro

The Commuter. (Eua, 2018.) Dir. de Jaume Collet-Serra, com Liam Neeson, Vera Farmiga, Jonathan Banks.

No dia em que é demitido do emprego, Liam Neeson encontra mulher misteriosa que lhe faz proposta no trem. Se ele não topar, todo mundo morre.

Telecine Pipoca, 22H. Inédito, Colorido, 101 min.

Streaming

DRAMA

Antes que eu me Esqueça

Um aposentado deixa a vida sossegada de lado e vira sócio de uma boate. Um de seus filhos, então, vai passar uma temporada com o pai para analisar sua sanidade.

LOOKE, 2018, 95 min.

DRAMA

Krisha

Depois de 10 anos longe da família, Krisha volta para casa. Mas rancores ameaçam o reencontro dos familiares.

Google Play, 2015, 81 min.

BIOGRAFIA

Programado para Vencer

Narra a trajetória de Lance Armstrong, o ciclista que venceu sete vezes a Volta da França, mas viu sua vida ruir após ser acusado de doping.

ITUNES, 2015, 99 min.

Matheus Mans

DVD

PARANOIA

EUA, 2018. Dir. de Rob W. King.

Christina Ricci faz personagem que sofre de transtorno bipolar e, em busca de tranquilidade, muda-se para condomínio fechado. Só que ela desconfia de que há algo errado no local e chama o amigo John Cusack para investigar. Prepare-se para grandes emoções.

Crianças

ANIMAÇÃO

Todos os Cães Merecem o Céu 3

No terceiro filme da série, cãozinho farejador vem à Terra para tentar localizar a harpa do anjo Gabriel, que foi roubada. Bem fofo.

Telecine Fun, 13H25. Colorido, 83 min.