Eu, Eu Mesmo e Irene

Me, Myself & Irene. (Eua, 2000). Dir. de Bobby e Peter Farrelly, com Jim Carrey, Renee Zellweger, Robert Forster, Richard Jenkins.

Primeiro filme realizado pelos Farrelly após sua obra-prima, Quem Vai Ficar com Mary?, o cartaz da TV paga retoma a parceria com Jim Carrey, de Dois Idiotas em Apuros. Nessa variação de O Médico e o Monstro, Carrey sofre de distúrbio de personalidade. É um marido pacato, pai de três filhos e muito prestativo. Se não toma o medicamento, vira um desbocado misógino e agressivo. Algumas cenas são hilárias – Carrey brigando com uma vaca, ou com ele mesmo. O sucesso de público foi grande, dos maiores da carreira do astro. Carrey e Renee Zellweger tiveram um affair durante a filmagem e isso ajudou a divulgar a produção. Mas o filme está longe de ter sido uma unanimidade. Nos EUA, uma associação de esquizofrênicos chegou a pedir sua interdição, sob a alegação de que seria, é, preconceituoso.

MEGAPIX, 18H40. Reprise, Colorido, 117 min.

Kingsman – O Círculo Dourado

Kingsman – The Golden Circle. (Inglaterra, 2017.) Dir. de Matthew Vaughn, com Taron Egerton, Colin Firth.

Embora a crítica tenha caído matando, o Robin Hood de Taron Egerton está sendo um sucesso – mais de 800 mil espectadores. Vale vê-lo antes, como espião, nessa aventura divertida.

Telecine Pipoca, 15H20. Colorido, 141 min.

Canastra Suja

(Brasil, 2016.) Dir. De Caio Soh, com Adriana Esteves, Marco Ricca, Milhem Cortaz, Pedro Nercessian.

Marido alcoólatra, mulher amante do namorado da filha. Difícil imaginar família menos família. O diretor joga suas fichas no elenco, e os atores correspondem.

Canal Brasil, 22H. Inédito , Colorido, 120 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Irmão do Jorel

Acompanha a vida de rapaz tímido e pouco popular que tenta encontrar sua identidade nos anos 1980.

NETFLIX, 2014, 11 min.

DRAMA

Jantar com Beatriz

Interessante drama que mostra o caos social que uma terapeuta mexicana de origem humilde instaura num jantar entre empresários. Com John Lithgow e Salma Hayek.

Telecine Play, 2017, 77 min.

DOCUMENTÁRIO

O Renascimento do Parto 3

Terceira parte de uma interessante trilogia documental brasileira que mostra os esforços de mulheres e médicos que escapam da “epidemia” de cesáreas no País.

NOW, 2018, 72 min.

Matheus Mans

DVD

UM DIA A MAIS PARA VIVER

O ator do cultuado A Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, faz agora um velho que descobre que está morrendo e planeja sua despedida da família e dos amigos. Mas nada sai como ele planejou no filme dos irmãos Evangelos e George Vangelis, também com Jane Seymour.

Juvenil

TERROR

Halloween – A Noite do Terror

A emissora exibe o clássico de John Carpenter e o emenda com dois outros títulos da série, o IV e V, com a vingança de Michael Myers.

TCM, A PARTIR DAS 22 horas.