Filmes

Viva Zapata!

Viva Zapata! (EUA, 1952). Dir. de Elia Kazan, com Marlon Brando, Jean Arthur, Anthony Quinn, Josepoh Wiseman.

Kazan estava em pleno processo de delação no macarthismo quando concebeu, com o escritor e roteirista John Steinbeck, essa cinebiografia de Emiliano Zapata. Como um camponês analfabeto se tornou líder da Revolução Mexicana. A cena mais famosa – na noite de núpcias, a mulher começa a ensinar o marido a ler. Kazan dizia que ela invertia os papéis e deflorava a mente virgem do marido. Acusado de trair os antigos camaradas do Partido Comunista, o cineasta defendia-se dizendo que não forneceu nenhum nome que já não fosse conhecido, e que na verdade estava se insurgindo contra o stalinismo. E ele acrescentava com orgulho que seu retrato de Zapata havia sido adotado por organizações trotskistas da América Central como modelo de um cinema realmente revolucionário que valia adotar. Anthony Quinn ganhou o Oscar de coadjuvante.

Telecine Cult, 22h. Reprise, P&B, 113 min.

Kagemusha – A Sombra do Samurai

Kagemusha. (Japão, 1980.) Dir. de Akira Kurosawa, com Tatsuya Nakadai.

O grande Kurosawa ganhou a Palma de Ouro – que dividiu com All That Jazz, de Bob Fosse – por esse épico sobre sósia que assume o papel do imperador e comanda seu exército à vitória.

Telecine Cult, 19h05. Reprise, colorido, 153 min.

Cinquenta Tons de Liberdade

Fifty Shades Freed. (EUA, 2018.) Dir. de James Foley, com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

O fecho da trilogia. Christian e Anastasia casam-se, mas fantasmas do passado assombram a relação e ela tem de pegar em armas.

Telecine Premium, 22h. Inédito, colorido, 105 min.

Streaming

SÉRIE

Rick and Morty

Uma das séries mais comentadas do momento, Rick and Morty voltou ao catálogo da Netflix com a terceira temporada – ainda inédita no streaming. Para dar boas risadas.

Netflix, 2013, 23 min.

DRAMA

The Seagull

A veterana atriz Irina faz uma visita a seu irmão em uma propriedade rural, em companhia do romancista Boris Trigorin. É a deixa para muita confusão. Bom filme com a atriz Saoirse Ronan.

NOW, 2018, 98 min.

COMÉDIA

Meu Ex é um Espião

Bobagem divertida que mostra uma mulher tendo que escapar de espiões estrangeiros. O motivo? O título já conta tudo.

Looke, 2018, 116 min.

DVD

QUANTO MAIS QUENTE MELHOR

EUA, 1959. Dir. de Billy Wilder.

O clássico de Wilder para você ter em casa e poder rir à vontade, sempre que quiser. Os fugitivos Tony Curtis e Jack Lemmon vestem-se de mulher e se escondem na orquestra de senhoritas em que Marilyn Monroe toca banjo. Joe E. Brown diz a frase celebre – “Ninguém é perfeito!”

Crianças

FANTASIA

Um Duende em Nova York

Comédia que subverte um pouco o espírito natalino. Will Ferrell é duende que abandona Papai Noel par tentar procurar o pai biológico.

Cinemax, 13h40. Colorido, 95 min.