Azul É a Cor Mais Quente

La Vie D’adèle. (França, 2013.) Dir. de Abdellatif Kechic He, Com Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos.

Naquele ano, Steven Spielberg fez história ao presidir o júri de Cannes e outorgar três (três!) Palmas de Ouro. Uma delas foi para o filme de Abdellatif Kechiche e as outras duas para as atrizes, num reconhecimento extraordinário – e raro – para a parceria de Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos com o cineasta. Adèle inicia uma relação íntima com essa garota de cabelo azul – Emma. Sua vida nunca mais será a mesma. Ela vai desabrochar, e não apenas no sexo. Vai se encontrar, rejubilar-se, vai se perder, sofrer e, no limite, todas essas experiências farão dela uma nova mulher. O filme adaptado do nromance gráfico de Julie Maroh possui uma ousadíssima – e longa – cena íntim a entre as duas protagonistas. O próprio Spielberg provocou os puritanos dizendo que o sexo não deveria ser um problema na arte – nem na vida – quando é tão visceral como retratado pela câmera de Kechiche.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 180 min.

Domicílio Conjugal

Domicile Conjugal.. (França,1970.) Dir. de François Truffaut, com Jean-Pierre Léaud, Claude Jade.

Truffaut e a educação sentimental de seu alter ego. Casado, Antoine Doinel/Léaud se envolve com outra mulher e a união balança. Ainda haveria mais um filme na série, em 1978.

Telecine Cult, 16H15. Reprise, Colorido, 100 min.

A Forma da Água

The Shape Of Water. (Eua,2017.) Dir. de Guillermo Del Toro, Com Sally Hawkins, Doug Jones, Octavias Spencer, Michael Shannon.

Funcionária da limpeza se envolve com homem anfíbio num laboratório secreto. Oscars de filme e direção, Leão de Ouro em Veneza.

Telecine Premium, 17H15. Reprise, Colorido, 123 min.

Streaming

MUSICAL

Mary Poppins

Vale rever esse lindíssimo musical de 1964, com Julie Andrews, para embarcar melhor na trama do novo Mary Poppins. Nostálgico.

NETFLIX, 1964, 139 min.

DRAMA

Trama Fantasma

Num dos melhores filmes do ano, Paul Thomas Anderson conta a história de um estilista obcecado por uma garçonete.

Telecine Play, 2018, 130 min.

DRAMA

Primavera em Casablanca

Mostra cinco histórias distintas no Marrocos: uma na década de 80 e outras atualmente. O que chama a atenção, aqui, é a frequente intolerância e dificuldade em aceitar as diferenças.

Google Play, 2018, 119 min.

Matheus Mans

DVD

ALFA

EUA, 2018. Dir. de Albert Hughes, com Kofi Smit-McPhee.

Em tempos imemoriais, a mítica história do garoto desgarrado de sua tribo e que se liga a lobo que o ajuda a concretizar a difícil volta para casa. Belíssimo visual, uma experiência que vale vivenciar, com muitos momentos emocionantes – e inesquecíveis.

Crianças

ANIMAÇÃO

Viva – A Vida É uma Festa

Garoto que sonha ser músico busca o aval do avô na terra dos mortos. Oscar de animação (e um visual muito colorido e imaginativo).

Telecine Pipoca, 0 H. Colorido, 105 min.