Uma Questão de Classe

Class. (Eua, 1983.) Dir. de Lewis John Carlino, com Rob Lowe, Jacqueline Bisset, Andrew Mccarthy.

Importante roteirista nos anos 1960 – de filmes de John Frankenheimer, O Segundo Rosto, e Martin Ritt, Sangue de Irmãos –, Lewis John Carlino foi também diretor, tendo adaptado Yukio Mishima em O Marinheiro Que Caiu em Desgraça com o Mar. Nesta semana em que estreou – ontem – o belo Intimidade entre Estranhos, de José Alvarenga Jr., sobre o romance de um garoto com uma mulher mais velha, vale (re)ver outro filme de Carlino. Andrew McCarthy faz o garoto que, literalmente, tromba com uma mulher madura e charmosa, por quem se sente atraído e com quem inicia romance. Só que ele não sabe sua identidade, e será uma surpresa. Mistura de romance, humor e drama, o filme tem seus momentos, mas hoje talvez não fosse feito, por risco de pedofilia. O elenco inclui mais um monte de gente conhecida – Cliff Robertson, Casey Siemaszko, John e Joan Cusack, etc.

Telecine Cult, 23H55. Reprise, Colorido, 98 min.

Caramuru, A Invenção do Brasil

(Brasil,2001.) Dir. de Guel Arraes, com Camila Pitanga, Débora Bloch, Selton Mello, Diogo Vilela, Deborah Secco.

Minissérie gravada em digital e compactada para o cinema, mostra Selton Mello como sobrevivente de naufrágio que vive entre os índios, antes do Descobrimento.

Canal Brasil, 13H30. Reprise, Colorido, 110 min.

Cine Holliúdy

( Brasil, 2013.) Dir. de Halder Gomes, com Edfmilson Filho, Miriam Freeland, Roberto Bomtempo.

No interior do Ceará, nos anos 1970, o dono de um pequeno cinema enfrenta a concorrência da TV com as armas do... Kung fu! Um inesperado sucesso de público e crítica.

Canal Brasil, 19H50. Reprise, Colorido, 91 min.

Fala Sério, Mãe!

Ângela Cristina é mãe da adolescente Malu. Enquanto tenta guiar a filha durante essa difícil fase da vida, a menina sofre com o excesso de cuidados da mãe.

TELECINE PLAY, 2017, 78 min.

A Era da Desconexão

Explora o equilíbrio da psique humana e a reconexão com a natureza e os esportes radicais através de histórias inspiradoras.

Google Play, 2018, 110 min.

Calibre

Dois velhos amigos partem para uma viagem de caça na Escócia, mas um acontecimento dramático coloca à prova os seus nervos e as suas convicções. Bom filme.

NETFLIX, 2018, 101 min.

Denzel Washington volta a empunhar a arma do Protetor, em nova parceria com o diretor Fuqua. Grandes cenas de ação, magnificamente filmadas (e montadas). Na trama, Robert McCall/Denzel bate e arrebenta para vingar a morte da melhor amiga.

Três Ninjas – Uma Aventura Radical

Pelo mesmo diretor da série das Tartarugas Ninjas, Jon Turteltaub, a história de três garotos que se envolvem numa investigação do FBI.

Telecine Fun, 18H40. Colorido, 96 min.