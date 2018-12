Uma História de Amor e Fúria

(Brasil, 2013.) Dir. de Luiz Bolognesi.

Roteirista dos filmes de sua ex-mulher, Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi vem seguindo, como diretor, uma bem-sucedida trajetória de experimentação. Fez a animação que passa hoje na TV paga e o documentário Ex-Pajé, premiado em Berlim, em fevereiro. História segue quase 600 anos de evolução do Brasil, por meio desse homem que vivencia vários momentos significativos, quase sempre ao lado da mulher amada, Janaína. Consciente de que a grande História é contada pelos vencedores, Bolognesi tenta o oposto. Colonização, escravidão e ditadura militar – em todas essas fases, o protagonista é colocado como vítima de repressão e violência, compondo as tramas de amor e raiva do título. O filme, que, em princípio, se destina ao público adulto, mas pode agradar às crianças, termina futurista, discutindo a questão da água no final do século. Bolognesi desenha seus personagens em cima dos atores (Selton Mello, Camila Pitanga, Rodrigo Santoro) e cria um look todo particular.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 98 min.

VEJA TAMBÉM

O Ovo da Serpente

Das Schlsangenel. (Alemanha, 1979.) Dir. de Ingmar Bergman, com Liv Ullman, David Carradine, Gert Frôbe.

Trapezista judeu desempregado liga-se à cunhada viúva para enfrentar a crise alemã, após a 1.ª Guerra, e Bergman reflete sobre a gênese do nazismo. O horror, o horror.

Telecine Cult, 14H45. Reprise, Colorido, 120 min.

O Quarto de Jack

Jack’s Room. (Eua, 2015.) Dir. de Lenny Abrahamson, com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen. William H. Macy.

Brie Larson ganhou o Oscar pelo papel da mulher abusada que tem um filho de seu sequestrador no cativeiro. Aguarde, ela vem aí, em março, como Capitã Marvel.

UNIVERSAL, 22H. Reprise, Colorido, 118 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Uma Noite de 12 Anos

Filmaço que surpreendeu nas bilheterias, Uma Noite de 12 Anos conta a história de três homens capturados pelas forças armadas do Uruguai – um deles, Pepe Mujica.

ITUNES, 2018, 122 min.

SÉRIE

A Casa da Raven

Haja nostalgia: spin-off do clássico da Nickelodeon, A Casa da Raven mostra a rotina dessa querida personagem anos depois da série original. Divertido.

NETFLIX, 2017, 23 min.

BIOGRAFIA

Meu Jantar com Hervé

Mostra a relação de Hervé Villechaize, da série A Ilha da Fantasia, com o jornalista Danny Tate. Interessante e com boa atuação de Peter Dinklage.

HBO GO, 2018, 105 min.

Matheus Mans

DVD

The Crown A Segunda Temporada Completa

Indicada para o Globo de Ouro pelo papel como a mulher do astronauta Neill Armstrong em O Primeiro Homem na Lua, Claire é excepcional na série sobre o início do reinado de Elizabeth II, que tem de aprender a ser rainha e enfrenta problemas no casamento.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pedro Coelho

O coelho do título apronta todas no quintal do Sr. McGregor. Mistura de animação e live action adaptada do livro cultuado de Beatrix Potter, com Domhnall Gleeson e Rose Byrne.

HBO2, 17H50. Colorido, 95 min.