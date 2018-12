Sicário – Terra de Ninguém

Sicario. (Eua, 2015.) Dir. de Denis Villeneuve, com Benicio Del Toro, Josh Brolin, Emily Blunt, Jeffrey Donovan.

Emily Blunt é excepcional como agente do FBI indicada para uma operação contra o narcotráfico, na fronteira mexicana, e que precisa cavar seu espaço num universo masculino que, a princípio, tende a deixá-la de lado. Benicio Del Toro, Josh Broloin, esse é um mundo de homens duros, mas ela não se intimida e antecipa um empoderamento feminino que tomaria conta do cinema no ano seguinte, com o blockbuster Mulher-Maravilha, com Gal Gadot. O franco-canadense Villeneuve também teve de abrir seu espaço na indústria, primeiro com filmes de um perfil mais independente e autoral (Incêndios), até se impor com obras maiores, como O Chamado e Blade Runner 2049. O interessante é que Sicário teve uma sequência muito boa que estreou este ano – O Dia do Soldado, com direção de Steffano Sollima e na qual Del Toro está genial.

Telecine Action, 22 H. Reprise, Colorido, 121 min.

VEJA TAMBÉM

Muitos Homens num Só

(Brasil, 2014.) Dir. De Mini Kértis, Com Vladimir Brichta, Alice Braga, Caio Blat, Sílvio Guindane, Pedro Brício.

Policial usa métodos científicos para tentar prender ladrão galante – o Arsène Lupin nacional? – no Rio da Belle Époque. Bem-feito, bem interpretado, merece atenção.

Canal Brasil, 15H05. Reprise, Colorido, 90 min.

Serenata Tropical

Down Argentine Way. (Eua, 1940.) Dir. de Irving Cummings, com Don Ameche, Betty Grable, Carmem Miranda.

Milionária conhece criador de cavalos argentino em Nova York e o acompanha em seu país. Estreia de Carmem em Hollywood, cantando o tema Down Argentine Way.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 90 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

BIOGRAFIA

Mary Shelley

Conta a história de Mary Wollstonecraft Godwin, a escritora responsável por uma das obras de terror fundamentais da literatura: Frankenstein.

NETFLIX, 2017, 120 min.

TERROR

Mimic

Aprofunda a história de uma lenda sul-coreana, semelhante ao bicho-papão, que imita as vozes de humanos para se alimentar de crianças. Interessante e diferente.

ITUNES, 2018, 100 min.

SUSPENSE

Os Olhos de Júlia

Júlia está ficando cega. Mas quando sua irmã gêmea morre, e a polícia suspeita de suicídio, ela não acredita na hipótese e corre perigo ao buscar a verdade.

Telecine Play, 2010, 115 min.

Matheus Mans

DVD

LA LUNA

Itália, 1979. Dir. de Bernardo Bertolucci, com Jill Clayburgh.

Um dos mais belos filmes do autor italiano que morreu em novembro. A fixação de um garoto drogado na mãe, cantora de ópera. A cena inicial, que faz a fusão da mãe com a Lua, é das mais belas criadas por Bertolucci, estabelecendo o foco psicanalítico do relato.

Crianças

ANIMAÇÃO

Monster Trucks

Homem cria caminhonete com restos de outros carros. O inesperado é que um monstro ‘bonzinho’ abriga-se dentro dela, e dá vida à máquina, criando situações humanas e divertidas.

Telecine Fun, 17H55. Colorido, 104 min.