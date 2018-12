Terra Maravilhosa

The Wonderful Country. (Eua, 1959). Dir. de Robert Parrish, com Robert Mitchum, Julie London, Pedro Armendariz.

Ex-montador de John Ford, Parrish foi objeto de um culto especialmente na França, onde seus filmes de guerra (Terra Ensanguentada) e westerns (Terra Maravilhosa, Uma Cidade Chamada Bastardo) foram saudados como obras-primas. O cartaz desta segunda, 10, na TV paga mostra Robert Mitchum como renegado norte-americano que contrabandeia armas através da fronteira mexicana. Um acidente – quebra a perna – o deixa imobilizado e vulnerável, e justamente nesse período o homem durão se envolve com Julie London. Parrish filma um México sem folclore e sem concessões, mas o que faz a diferença em seu filme é o elenco. Mitchum, que estava no auge, e Julie, cantora de jazz que se saiu muito bem no cinema, e no western, fazendo além desse, outro grande filme do gênero – O Homem do Oeste, de Anthony Mann, com Gary Cooper.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 96 min.

US Marshals – Os Federais

U.S. Marshals. (Eua, 1998.) Dir. de Stuart Baird, com Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr.

Espécie de O Fugitivo, longa é bem feito, e conta com boas cenas de ação. História mostra a perseguição do agente federal Tommy Lee Jones a acusado de assassinato.

TCM, 14H18. Reprise, Colorido, 131 min.

Azyllo Muito Louco

(Brasil, 1971.) Dir. de Nelson Pereira dos Santos, com Nildo Parente, Arduíno Colasanti, Leila Diniz, Isabel Ribeiro, Irene Stefânia.

Por volta de 1970, para fugir à censura, Nelson criou um enclave em Paraty. Foi lá que filmou a história de Machado de Assis, O Alienista.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 100 min.

Streaming

DRAMA

Náufrago

Tom Hanks sofre um acidente de avião, é o único sobrevivente e fica sozinho numa ilha deserta. A partir daí, ele precisará fazer de tudo para sair de lá. Emocionante do começo ao fim.

Telecine Play, 2000, 141 min.

ANIMAÇÃO

WALL-E

Esta bela animação acompanha a jornada de um robô em uma Terra devastada. Inspirador.

NETFLIX, 2008, 98 min.

MUSICAL

Mamma Mia!

Não é o melhor filme musical da história. Longe disso. Mas diverte com músicas do ABBA e com boas atuações. Bom preparativo para a sequência, já nos cinemas.

Prime Video, 2008, 108 min.

DVD

YOUNG SHELDON – 1.ª TEMPORADA

EUA, 2017.

A história do garoto de 9 anos que salta quatro cursos para entrar diretamente no ensino médio com o irmão mais velho (e menos inteligente). O problema de Sheldon – ninguém o entende e ele se arrisca a virar um ET, solitário e incompreendido.

Juvenil

AVENTURA

A Bússola de Ouro

O elenco (Nicole Kidman, Daniel Craigf, Eva Green) ajuda bastante nessa adaptação do livro de Philip Pullman sobre mundo de fantasia em que cada humano tem um parceiro animal.

HBO FAMILY, 13H44. Colorido, 113 min.