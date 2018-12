Filmes

Fargo – Uma Comédia de Erros

Fargo. (EUA, 1996.) Dir. de Joel Coen, com Frances Mcdormand, William H. Macy, Steve Buscemi, Harve Presnell.

Joel e o irmão Ethan receberam o Oscar de roteiro e outro prêmio da Academia foi para Frances McDormand por sua excepcional interpretação como a xerife grávida do Mississippi que, numa paisagem gelada, se vê às voltas com vários crimes (e mortes) em sua jurisdição. O filme possui aquele humor peculiar dos Coens e a riqueza de observação típica de seu cinema. Como eles gostam de dizer – quando situam um filme num lugar, ele é automaticamente incorporado e passa a fazer parte da narrativa, como um personagem a mais. Na trama, homem endividado contrata criminosos para sequestrar sua mulher. O sogro paga o resgate e o plano poderia dar certo, se não fosse por um tiroteio, durante o qual morre policial. É a deixa para Frances ir fundo na investigação, O resultado é uma divertida (e inteligente) comédia de erros e absurdos.

Telecine Cult, 0h. Reprise, colorido, 98 min.

VEJA TAMBÉM

O Homem Que Desafiou o Diabo

(Brasil, 2007). Dir. de Moacir Góes, com Marcos Palmeira, Lívia Falcão, Lúcio Mauro, Renato Consorte, Antônio Pitanga.

Caixeiro viajante casa-se e passa a viver uma rotina exasperante. Mas se rebela e cria outra persona – vira caboclo mulherengo e bêbado que apronta todas. O melhor papel de Palmeira.

Canal Brasil, 19h35. Reprise, colorido, 103 min.

Juan e Evita – Uma História de Amor

Juan Y Evita.(Argentina, 2013.) Dir. de Paula de Luque, com Osmar Nuñez, Julieta Diaz, Alfredo Casero.

O início de tudo – como Perón e a futura Evita se conheceram e como ambos terminaram virando mitos no imaginário argentino.

Canal Brasil, 22h. Inédito, colorido, 104 min.

Streaming

DRAMA

No Topo do Poder

Londres, anos 70. Logo depois que Robert Laing se muda para um luxuoso arranha-céu, há tensão entre as elites dos andares altos e os operários dos andares mais baixos.

Netflix, 2015, 118 min.

DRAMA

A Forma da Água

E o vencedor do Oscar 2018 chegou ao digital: A Forma da Água conta a história de uma mulher que decide salvar um monstro aquático. Lindíssimo.

Telecine Play, 2018, 123 min.

Ficção Científica

A Viagem

Mostra seis histórias que se cruzam desde o século 19 até um futuro pós-apocalíptico. Bom filme das irmãs Wachowski, de Matrix.

Looke, 2012, 171 min.

DVD

OS MUROS DO DESESPERO

França, 1959. Dir. de Georges Franju.

O francês Franju é um diretor difícil de classificar, mas seu gosto pelo fantástico rendeu verdadeiros clássicos – Les Yeux sans Visage e esse, sobre homem interno num instituto psiquiátrico por rebeldia e que começa as desconfiar de que realmente está louco.

Juvenil

BLOCKBUSTER

Pantera Negra

Um dos filmes definidores do ano, como afirmação do super-herói negro de Hollywood. O príncipe T’Challa, de Wakanda, adquire superpoderes. E concorre no Globo de Ouro.

Telecine Pipoca, 15h35. Colorido, 134 min.