Filmes

Os Fantasmas de Ismael

Les Fantômes D’ismaël. (França, 2017.) Dir. de Arnaud Desplechin, com Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. Louis Garrel.

São vários filmes num só, ou estilos de filmes. Mais exatamente, quatro. O processo de um cineasta que realiza um filme e amarga op desaparecimento, há mais de 20 anos, da primeira mulher; ela que volta, e provoca um tumulto em sua vida; a segunda esposa, que logicamemnte se ressente da nova situação; e o filme dentro do filme. A par de todas essas informações, Desplechin não deixa de ser autorreferencial, porque, como sempre, há um personagem chamado Dédalus. Não é o protagonista – esse é Ismael, o cineasta, assombrado por fantasmas, como aquele outro Ismael, o narrador da obra-prima literária Moby Dick, de Herman Melville. Desplechin fez filmes melhores, incluindo o anterior, Três Lembranças da Minha Juventude, mas seu elenco garante o interesse e o filme tem partes ótimas.

Telecine Cult, 22h. Inédito, colorido, 114 min.

Dias Melhores Virão

(Brasil, 1989.) Dir. de Cacá Diegues, com Marília Pêra, Paulo José, Zezé Motta, Jose Wilker, Rita Lee.

Cacá fez história lançando esse longa na TV, antes que nos cinemas, naquele período, pós-Collor, em que o cinema brasileiro estava arrasado. Dubladora sonha ser estrela em Hollywood.

Canal Brasil, 19h25. Reprise, colorido, 95 min.

Rápida e Mortal

The Quick And The Dead. (EUA, 1995.) Dir. de Sam Raimi, com Sharon Stone, Gene Hackman, Leonardo Dicaprio, Russell Crowe.

Sharon Stone participa de concurso de duelos promovido por xerife sádico. Western que não se leva a sério e tem certo mérito por isso.

TCM, 20h13, Reprise, colorido, 106 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Planeta do Tesouro

Uma das melhores animações da Disney, mas sempre esquecida. Conta a história de um camareiro de um navio pirata que descobre o mapa para um tesouro intergaláctico.

Netflix, 2002, 95 min.

AÇÃO

Atos de Violência

Mostra a busca de um rapaz por sua noiva, sequestrada por um grupo de traficantes. Em paralelo, Bruce Willis encarna um detetive no encalço desse grupo de criminosos.

Telecine Play, 2018, 91 min.

TERROR

Slender Man

Mostra a vida de quatro garotas gravemente afetadas após invocarem maldição do Slender Man. Apesar do ritmo estranho do filme, pode agradar.

Google Play, 2018, 93 min.

DVD

CARLOS SAURA

3 discos, 5 filmes.

O selo Obras-Primas resgata filmes importantes do espanhol Saura, com destaque para Cria Cuervos, Peppermint Frappé e Ana e os Lobos, que ele fez com sua então mulher, Geraldine Chaplin. O material é enriquecido por montes de extra sobre o diretor e a atriz.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo (1 a 4)

Boa oportunidade para (re)ver os quatro filmes da série. Manny, Sid e Diego vivem movimentadas aventuras na Terra ameaçada. E Scrat aumenta os perigos do trio.

FOX, A Partir das 19h. 195 min.