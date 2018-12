Tora! Tora! Tora!

Tora! Tora! Tora! (Eua/Japão, 1966.) Dir. de Richard Fleischer, Toshio Masuda e Kinji Fukusaku, Com Toshiro Mifune, Martin Balsam, James Whitmore, Jason Robards Jr.

Na trilha aberta pelo sucesso de O Mais Longo dos Dias, a Fox resolveu bancar outro épico, sobre a 2.ª Guerra no Pacífico. Anunciou grandes diretores, como Akira Kurosawa, que chegou a realizar algumas cenas, sem crédito. Construído como um policial – os bastidores do acordo entre Japão e Alemanha, os temores de Washington –, o filme converge para o ataque a Pearl Harbor, que ocupa toda a meia hora final. O título é justamente o código para o início das operações japonesas. Fleischer dizia que era um filme corajoso, por recriar com honestidade o ponto de vista do Japão e reconhecer como os EUA foram negligentes no Pacífico e permitiram que o ataque à base naval ocorresse. E o filme é bom, embora, por sua grandiosidade, a TV não seja o melhor veículo

Telecine Cult, 17H30. Reprise, Colorido, 143 min.

Sinfonia da Necrópole

(Brasil, 2016.) Dir. de Juliana Rojas, com Luciana Paes, Eduardo Gomes, Hugo Villavicenzio.

Com os nervos abalados, aprendiz de coveiro começa a ter estranhas visões. É real ou só um delírio que os mortos (vivos) estejam cantando e dançando no cemitério?

Canal Brasil, 18H. Reprise, Colorido, 85 min.

Meu Ódio Será Sua Herança

The Wild Bunch. (Eua, 1968). Dir. de Sam Peckinpah, com William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine.

William Holden, com seu bando selvagem, pilha a estrada de ferro, que envia seu sicário atrás do grupo. Marco do western desmistificador, sua violência marcou época.

TCM, 1h06. Reprise, Colorido, 140 min.

Streaming

DRAMA

Tudo Que Quero

Belíssimo filme que acompanha a trajetória de Wendy, uma garota com autismo e fã de Star Trek, que decide sair em busca de seus sonhos.

NOW, 2018. 92 min.

TERROR

Jogos Mortais

Único filme realmente bom da saga Jogos Mortais, o longa-metragem mostra uma difícil investigação sobre assassinatos orquestrados por Jigsaw.

NETFLIX, 2004, 103 min.

COMÉDIA

As Incríveis Histórias de Max e Léon

Durante a Segunda Guerra Mundial, dois atrapalhados amigos tentam escapar do Exército. Sem sucesso, são enviados para as trincheiras. Divertido.

Telecine Play, 2016, 95 min.

Matheus Mans

DVD

CENTRAL DO BRASIL

Brasil, 1998. Dir. de Walter Salles.

A edição comemorativa dos 20 anos do clássico com a grande Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira traz, além do filme – vencedor dos Ursos de Ouro e Prata em Berlim –, o documentário Socorro Nobre, do próprio Salles, mais fotos da filmagem.

Juvenil

AÇÃO

O Enigma da Pirâmide

Barry Levinson dirige a primeira aventura do jovem Sherlock Holmes, que investiga com o futuro Dr. Watson, mortes misteriosas numa universidade.

Telecine Cult, 22 H. Colorido, 109 min.