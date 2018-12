Filmes

O Poderoso Chefão 3

The Godfather Part Iii. (EUA, 1990.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Andy Garcia, Diane Keaton, Talia Shire, Eli Wallach, Sofia Coppola.

A crítica não foi generosa com o terceiro filme da serie, mas o fecho da trilogia do Chefão é admirável. A trama envolve a cúpula da Igreja e o escândalo do Banco Ambrosiano, do Vaticano, que a Máfia usa para lavar dinheiro. Como sempre a narrativa converge para um gran finale em paralelo, no caso uma montagem da ópera Cavalleria Rustichana que coincide com mais daqueles acertos de contas entre mafiosos. Coppola tinha uma atriz na manga para fazer a filha de Michael Corleone, mas ela desistiu na última hora e o grande diretor colocou sua filha Sofia no papel. Os críticos detestaram, mas Sofia sobreviveu para se tornar a grande diretora que é. Colocar a filha num papel tão doloroso – veja para conferir – talvez tenha feito com que Coppola fizesse desse o mais intimista e dilacerado episódio de todos.

Telecine Cult, 16h50. Reprise, colorido, 161 min.

Boleiros 2 – Vencedores e Vencidos

(Brasil, 2006.) Dir. de Ugo Giorgetti, com Flávio Migliaccio, Otávio Augusto, Lima Duarte, Denise Fraga.

A sequência de Boleiros revisita histórias do futebol por um especialista. Giorgetti acerta o tom. Ácido e melancólico.

Canal Brasil, 19h. Reprise, colorido, 86 min.

A Mulher Objeto

(Brasil, 1981.) Dir. de Sílvio De Abreu, com Helena Ramos, Nuno Leal Maia, Kate Lyra.

O momento ‘Hitchcock’, de Sílvio de Abreu. Ou de como esposa frígida supera trauma infantil – tudo a ver com Marnie – e descobre o prazer sexual. Acredite – é muito bom.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 125 min.

Streaming

COMÉDIA

Flubber

Prestes a perder a namorada e o emprego, um professor universitário acidentalmente inventa um material desastrado e hiperativo chamado Flubber. Com Robin Williams.

Netflix, 1997, 94 min.

NACIONAL

Alguém Como Eu

Espécie de Se Eu Fosse Você que conta a história de uma esposa que pede aos céus que seu marido seja parecido com ela. Quando o desejo se realiza, começa a confusão.

Telecine Play, 2017, 88 min.

DRAMA

Lámen Shop

Um jovem chef embarca em uma viagem do Japão a Cingapura para descobrir a verdade sobre o seu passado. Bom filme.

Itunes, 2018, 89 min.

DVD

DO JEITO QUE ELAS QUEREM

EUA, 2018. Dir. de Bill Holderman.

Quatro amigas na faixa dos 60 anos criam o clube do livro. Quando leem Cinquenta Tons de Cinza, animam-se e resolvem retomar a vida sexual. Como resistir a Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen? Dá para rir um bocado.

Especial

FANTASIA

Peggy Sue Seu Passado a Espera

Mulher desmaia durante festa com antigos colegas. E descobre que tem a chance de mudar seu destino. Francis Ford Coppola dirige Kathleen Turner.

HBO Family, 12h05. Colorido, 104 min.