O Grande Segredo

Cloak And Dagger. (Eua, 1946.) Dir. de Fritz Lang, Com Gary Cooper, Lilli Palmer.

Fritz Lang contou repetidas vezes como os nazistas tentaram cooptá-lo para ser o cineasta do Reich. No limite, ele se arriscou dizendo a Goebbels que era meio judeu e ouviu dele – “Nós (a cúpula do regime) decidimos quem é judeu.” Lang abandonou a Alemanha, passou pela França, radicou-se nos EUA. Fez filmes antinazistas – O Homem Que Quis Matar Hitler, às 22h, e esse. Gary Cooper é o cientista que tenta se infiltrar em meios nazistas na Europa, para descobrir como andam as pesquisas para a bomba atômica. No processo, envolve-se com agente da resistência (Lilli Palmer). Lang, um dos maiores diretores do cinema, queria debater o perigo nuclear. O suspense é bom, o timing é que está errado. Em 1946, os norte-americanos já haviam explodido suas bombas (em Hiroshima e Nagasaki). Justamente por isso, a Warner remontou o filme para fazer dele um bom, mas anódino, melodrama de espionagem.

Telecine Cult, 23H55. Reprise, P&B, 106 min.

Mestre Dos Mares – O Lado Mais Distante Do Mundo

Master And Commander, The Far Side Of The World. (Eua, 2003.) Dir. de Peter Weir, Com Russell Crowe, Paul Bettany.

Oscars de fotografia e som. Durante as guerras napoleônicas, o capitão Jack Aubrey fica dividido entre socorrer feridos ou prosseguir o combate no mar.

TCM, 19H39. Reprise, Colorido, 138 min.

O Olho Mágico do Amor

(Brasil, 1982.) Dir. de José Antônio Garcia E Ícaro Martins, com Carla Camurati, Tânia Alves, Arrigo Barnabé.

A funcionária de um escritório empoeirado descobre buraco na parede – que dá para o quarto de uma prostituta. Sua vida fica mais animada. Carla e Tânia são ótimas.

Canal Brasil, 00h15. Reprise, Colorido, 85 min.

Streaming

DRAMA

O Segredo da Massa

Um senhor judeu luta pra manter a padaria de sua família aberta. Quando ele contrata um jovem muçulmano como aprendiz, uma amizade inesperada surge entre os dois.

Telecine Play, 2015, 92 min.

COMÉDIA

Chocante

Comédia nacional que surpreende. Acompanha a retomada de uma boy band dos anos 1980. Diverte e tem boas músicas.

LOOKE, 2017, 94 min.

SÉRIE

Somebody Feed Phil

Criador de Raymond e Companhia, Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a culinária de cidades como Bangcoc, Lisboa e Cidade do México. Divertido.

NETFLIX, 2018, 55 min.

Matheus Mans

DVD

THE CROWN 2ª TEMP.

Vários diretores, inclusive Stephen Daldry.

A excepcional Claire Foy, de O Primeiro Homem na Lua e Millenium – A Garota na Teia de Aranha, estrela como Elizabeth II na série que retrata a rainha nos críticos anos 1950 e 60. Ela enfrenta a crise de Suez, o assassinato de John Kennedy e problemas no próprio casamento.

Juvenil

AVENTURA

A Lenda do Zorro

Antonio Banderas veste a máscara de Zorro para combater os que se opõem à união da Califórnia aos EUA. Catherine Zeta-Jones, bela e sexy, é a mulher do herói.

FX, 15H15. Reprise, Colorido, 131 min.