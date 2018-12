Filmes

Esplendor

Hikari. (Japão, 2017.) Dir. de Naomi Kawase. com Masatoshi Nagase, Tatsuya Fuji, Ayame Misaki.

A japonesa Naomi Kawase filma para ilustrar uma frase de Antoine de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe – o essencial é invisível para os olhos. Seu cinema está sempre interessado no mundo interior, naquilo que as palavras não conseguem expressar, nos silêncios. Esplendor é sobre uma garota que trabalha com autodescrição para cegos e deficientes visuais. No exercício da função, ela se envolve com um fotógrafo que está perdendo a visão. Naomi apresenta mais perguntas que respostas – o que o espectador vê num filme? É possível transformar em palavras o que é, basicamente, uma experiência emocional, sensorial? E não será sempre a descrição de um ponto de vista, o que chamou a atenção de quem descreve? O filme é muito bonito, mas dessa vez a autora foi acusada de facilitar as coisas para o público, por meio do sentimentalismo. Será?

Telecine Cult, 22h. Inédito, colorido, 102 min.

Jantar com Beatriz

Beatriz At Diner. (EUA, 2017.) Dir. de Miguel Arteta, com Salma Hayek, John Lithgow, Chloë Sevigny.

Salma Hayek faz médica mexicana nos EUA que tromba com milionário (trumpista) durante jantar. Embora feito antes, o filme expressa os preconceitos do atual presidente.

Telecine Premium, 20h30. Inédito, colorido, 82 min.

Casa Grande

(Brasil, 2014.) Dir. de Fellipe Gamarano Barbosa, com Marcelo Novaes, Thales Cavalcanti, Suzana Pires.

Um filme que dialoga muito bem com O Som ao Redor e Que Horas Ela Volta? Garoto criado numa redoma pela família falida descobre o mundo real.

Canal Brasil X, 22h. Reprise, colorido, 113 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Papa Francisco: Um Homem de Palavra

Rara coprodução do Vaticano que mostra os bastidores da vida do papa Francisco como o pontífice da Igreja Católica.

NOW, 2018, 95 min.

ROMANCE ADOLESCENTE

Como Superar um Fora

Solteira e com o coração partido, uma jovem começa a escrever um blog. E o sucesso do site é a oportunidade perfeita para virar a página e recomeçar a vida.

Netflix, 2018, 104 min.

DRAMA

Em Pedaços

A vida de uma mulher é despedaçada após sua família sofrer um atentado. Lidando com luto e burocracia, ela imagina uma vingança. Duro de assistir.

Telecine Play, 2018, 106 min.

DVD

SEXY POR ACIDENTE

EUA, China, 2018. Dir, de Abby Kohn.

Amy Schumer cai da bicicleta e bate com a cabeça. Acorda sentindo-se a mulher mais bela, inteligente e desejada do mundo. O empoderamento feminino transformado em tema de comédia, e um tanto ambivalente. Até quando vai durar a euforia de Amy?

Crianças

FANTASIA

A Menina e o Porquinho

Dakota Fanning recebe ajuda da aranha Charlotte para salvar o porquinho Wilbur, que está prestes a ser sacrificado para virar ceia de... Natal!

FOX, 12h25. Reprise, colorido, 92 min.