Filmes

Week-End à Francesa

Week-End. (França, 1968.) Dir. de Jean-Luc Godard, com Mireille Darc, Jean Yanne, Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemsky.

Maio de 68 estava inteiro em A Chinesa, o longa de Godard, de 1967, que provocou polêmica nas assembleias populares, durante o movimento dos estudantes em Paris, como se viu em O Formidável, de Michel Hazanavicius, com Louis Garrel como Jean-Luc. No chamado ano que não termina nunca, Godard estava denunciando a civilização do automóvel, filmando um congestionamento imenso que paralisava a França. Tudo começa com um casal, Mireille Darc e Jean Yanne, que deixa Paris, de carro. Não conseguem ir longe. As estradas estão travadas. Discussões filosóficas, ideológicas, violência. O mundo em colapso. É curioso, mas contemporâneo de Godard, Luis Alcoriza fez no México outro filme de tema parecido – Mecânica Nacional. O tempo passou e 30 anos depois, (re)ver Week-End mostra o quanto Godard foi profético quanto aos rumos do Ocidente.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 105 min.

A Chinesa

La Chinoise. (França, 1967.) Dir. de Jean-0luc Godard, com Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemsky, Juliet Berto.

Godard e seu filme premonitório de Maio de 68. Estudantes trancam-se num apartamento para discutir a Guerra do Vietnã, a revolução. Cena clássica – o pedido de socorro à então URSS.

Telecine Cult, 18h15. Reprise, colorido, 99 min.

O Bando à Parte

Band À Part. (França, 1964.) Dir. de Jean-Luc Godard, com Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey.

Godard e seu assalto (im)perfeito. Na cena-chave, os três protagonistas correm nas galerias do Louvre. Os filmes homenageiam o autor, que faz amanhã, dia 3, 88 anos.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 97 min.

